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練台生入股「全國數位」增資6億！進軍新北有線電視市場

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▲▼新北市全國數位有線電視。（圖／記者陳世昌攝）
▲新北市「全國數位」有線電視增資，年代集團練台生參與入股。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

新北市「全國數位」日前完成減資後辦理增資6億，吸引業界各方人馬搶進，其中包括年代佳訊集團練台生、中嘉集團、大豐媒體集團，由於「全國數位」擁有新北市全區經營權，練台生挹注資金後極可能進軍汐止、新店、淡水地區提供有線電視服務，掀起與凱擘集團之間的激戰。

「全國數位」為改善財務，日前完成減資為12.5億元，減資比例為49.5%，隨即辦理增資6億元，之後的下一階段可能再增資6億。全國董事長李光漢表示，目前增資6億元的部份還在進行中，「閉鎖期」還不方便對外公開，但一定會增資。等資金到位確定新股東、法定程序完成後才能公告，之後再報請NCC核准。

業界盛傳，「全國數位」增資案，新加入的股東主要以業界人士為主，可以確定的是練台生是大股，可能的還有中嘉、大豐，因為這2家業者經營區與全國有重疊，「大家都不希望再出現前2年殺價搶客戶」的慘烈局面，好不容易已平和了一陣子，既有的業者沒人想再打仗，所以會進行策略性投資。

▲新北市全國數位有線電視公告增資（圖／翻攝公開資訊觀測站）
▲全國數位有線電視公告增資（圖／翻攝公開資訊觀測站）

但大豐媒體集團發言人劉家君否認有此事，表示沒有參加這次增資，且大豐的大股東之間也沒聽說過有投資「全國數位」計畫。

業界分析，大豐與全國的經營區域都是新北市全區，高度重疊之下可能會有市佔率的問題，NCC不一定會同意大豐再投資「全國數位」，且日前大豐大股東戴永輝與TBC呂芳銘剛簽下合作協議，大豐與全國之間可能真的已遠走越遠。

▲▼年代集團董事長練台生（圖／年代提供）
▲年代集團董事長練台生（圖／年代提供）

「全國數位」是2014年開播的新進有線電視系統商，第一期開播區域三重、板橋、新莊，與既有系統業者有激烈競爭，自己也陷於有線電視集團授權費爭議困境，直到去年底終於與練台生達成授權費共識，也開啟雙方合作契機。

▲▼東森電視預告9月1日停止對2家有線系統播送訊號 。（圖／全國數位提供）
▲全國數位陷授權費爭議困境。（資料照片／業者提供）

練台生入股「全國數位」之後，預計不可免與凱擘集團在新北市再起競爭。目前同屬泛富邦集團的凱擘、台固體系，在新北市有全聯、永佳樂、紅樹林、新唐城、大新店民主、觀天下等6家系統。其中的全聯、永佳樂受「全國」競爭流失客戶已連續虧損，如今「全國」改組，練台生加入後資金充沛，有機會擴大服務區域，挑戰泛富邦在新店、汐止、淡水地區有線電視獨家經營的局面。

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