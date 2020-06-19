今年5月全球高燒創紀錄　北極2040年可能完全無冰

▲全球氣候暖化越來越嚴重。（（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）科學家表示，全球5月氣溫異常升高，且與2016年5月並列為有記錄以來最熱的月份。由此可見，氣候暖化越來越嚴重。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則表示，如果各國再不積極行動拯救地球，恐面臨「無可挽回的地步」，且預測北極將在2040年完全無冰。

NOAA公布最新全球溫度報告指出，全球5月份的平均溫度比20世紀的平均溫度高0.95攝氏度，比平均溫度高1.19攝氏度，對於北半球而言，這是5月最熱的記錄。

數據還指出，全球3月至5月份的平均溫度比平均溫度高1.06攝氏度，是自2016年以來第二個最高溫的季節。此外，地球從1月至5月的平均溫高出1.10攝氏度，高於20世紀的13.1攝氏度平均水平。

此外，NOAA早在1月時釋出的報告指出，整個北極和南極海洋，在去年11月的海冰覆蓋率下降至史上第二低，北極海冰覆蓋面積比1981年到2010年之間，平均面積下降至12.8%，而南極海冰覆蓋面積比平均下降至6.4%。

聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議於去年年底（COP25）召開，古特雷斯表示，各國為阻止氣候變化所做的努力還不夠，全球氣候持續惡化當中，若沒有積極行動，預測北極將在2040年完全無冰，全球恐面臨無可挽回的地步。