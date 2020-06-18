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快訊／廣明與惠普大逆轉！雙方「簽訂保密和解協定」撤回所有訴訟

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▲廣明光電總經理何世池。（圖／記者邱倢芯攝）

▲廣明光電總經理何世池。（圖／記者邱倢芯攝）

記者楊絡懸／台北報導

廣達集團旗下廣明光電（6188）18日宣布，與惠普公司（HP）已簽訂保密和解協定，該和解協定將解決廣明及其子公司與惠普公司之間所有既存法律訴訟與判決的執行。廣明與惠普公司將向法院撤回現存的所有訴訟，包括續行在聯邦第五上訴巡迴法院案件。

廣明18日晚上10時召開重訊說明美國反托拉斯案相關事宜，該案和解結果對公司的業務並無重大影響，財務狀況應足以支應及維持公司正常運作。

請繼續往下閱讀...

發言人李志仁指出，董事會遵循台灣及美國法令及公司營運資金，以及股東最大權益為出發點考量，與惠普達成和解。

不過，廣明沒有透露和解金額數字，主要是考量財務負擔與股東權益，願與惠普達成和解共識，財務仍足以支應並維持正常運作；而公司在結束訴訟後，也可重新出發，再努力把錢從營運中賺回來，基於保密規範，不透露任何細節。整起案件在短短10天內大逆轉，畫下句點。

廣明5月合併營收8.55億元，月增8.16%，年增28.6%；5月稅後純益7600萬元，年增18.75%，每股純益0.27元；今年前5月稅後純益3.12億元，每股純益1.12元。累計4至5月合併營收16.46億元，年增13.05%；稅後純益1.28億元，年增20.75%，每股盈餘為0.46元，優於2019年同期。

ET快訊
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大逆轉！廣明與惠普達成和解　撤回所有訴訟
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