128萬年輕人「錢進」台股　零股交易最受青睞！





▲根據統計，30歲以下的投資人開戶人數從今年3至5月分別為122萬人、125萬人及128萬人。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股近年來基本面佳，吸引年輕人進場。根據金管會統計，30歲以下的投資人開戶人數從今年3至5月分別為122萬人、125萬人及128萬人，呈現逐步上升的趨勢，其中年輕族群在零股市場較為活絡，交易占比將近14%，為集中市場的2.36倍。

根據證期局統計，從集中市場自然人各年齡層股票成交金額占比的分布來看，30歲以下的自然人股票成交金額占5.91%，而零股成交戶數30歲以下的比重則占13.96%，顯示年輕族群因財力關係，在零股市場較為活絡。

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另觀察今年3至5月「投資人年齡分布統計表」，投資人年齡分布於30歲以下的開戶人數分別約為122萬人、125萬人及128萬人，占總開戶人數比重分別為11.4%、11.6%、11.8%，由此可見開戶人數及占比均呈現逐月上升的趨勢。

針對政府積極推動的「基富通」，金管會證期局主秘高晶萍表示，該平台在2019年7月31日上線，迄今已有4萬人做定期定額扣款買基金，每月定期定額投資金額達3.5億元。

金管會主委黃天牧指出，從基富通平台開戶人數遠高過外界預期，代表大家對定期定額預作未來經濟生活相當重視，也看得出大家對理財漸漸有些想法，今年10月也將推出零股交易，有助於年輕人投入資本市場。此外，經過多年強化金融教育，加上推廣金融商品與投資工作都有相當影響，成果逐漸顯現出來，協助民眾滿足不同階段的需求。

高晶萍也提及，證期局研議相關興利措施時，相當重視各類市場參與人是否都能進入資本市場，如「財富管理新方案」是為了擴大台灣財務管理業務規模，主要服務對象為高資產客戶，而對於年輕人及小資族，金管會已督導證交所推動盤中零股交易制度，預計10月上線。