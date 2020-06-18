房貸補貼　公股銀房貸大噴發　華銀近3個月每月新增房貸百億元

▲華銀個人金融事業群副總李宗賢。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

因應新冠肺炎疫情所造成對經濟傷害與紓困，央行3月中利率降息1碼（0.25%）；另外為了公股銀額外再降息1碼，五大公股銀的購屋貸款利率已經降到1.381％。

華銀個人金融事業群副總李宗賢表示，現在新增房貸的金額從3到6月都是百億元，目前目標達成率都超過100%，甚至都達到110%，原因有二，其一是目前市場游資太多；其次，因為疫情的影響，央行降息與公股銀補貼，所以讓有房貸需求的客戶選擇公股銀。

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華銀房貸利率大約分布在1.31%到1.4%，目前華銀的餘額為5000多億元，今年新增房貸目標預計也將往上調，從1200億元在調高到1300億元。

但是為了避免利率繼續下探風險，部分公股銀行也推出兩階段利率機制，就是前幾年的利率是市場利率，第三年起，利率就要比市場利率還要再加碼，加碼幅度在0.03個百分點到0.15個百分點，一旦利率若下探的話，房貸不會成為「賠錢貨」，每新作一筆就是賠一筆。

銀行業者表示，實際上如果利率往上走，貸款戶在第二階段如果覺得壓力大的話，還是有機會可以跟銀行協商；業者也表示，銀行第一階段與第二階段的利率加碼幅度不會太大，因為銀行也擔心會流失優質的客戶。