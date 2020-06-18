彰銀明股東會改選董事　財政部：台新金未有退讓的跡象

▲彰銀明日董監改選，公股陣營與台新金將對戰。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀明（19）日將召開股東會，金管會今（18）日表態，台新金如果要併購，就必須要增資或者處理好彰銀，財政部則表示，現在看不出台新金有要退讓的跡象；彰銀則表示，兩個尊重，一，尊重金管會的看法、二，尊重明日選舉結果。

金管會銀行局表示，當台新金申請併購或轉投資時，一旦發現資本結構不夠時，包括打算如何處分彰銀、或現金增資等做法，都是可以考量的面向。

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財政部官員表示，目前看起來台新金是「不進不退」，甚至還增加徵求委託書的籌碼，日前在股東會上也公開透過媒體放話，如果真要退，砲火也不會這麼猛烈。股權爭執的案件，一向都是劍拔弩張，公股銀充分準備，對改選一定要有信心。

而彰銀則回應，對於明日的改選有「兩個」尊重，其一是尊重金管會的說法；第二個是尊重明日的選舉結果。

據悉，目前公股銀要選出9席董事，其中6席是是一般董事，3席是獨立董事，就目前的現狀來說，公股銀占5席，3席一般董事、2席獨立董事；台新金1席董事與1席獨董。

所以公股陣營和台新金都要爭取龍巖集團總裁李世聰一席，根據知情人士透露，公股銀維持現有席次有信心、但再多一席的話，就非常的緊張。