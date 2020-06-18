金管會准許超商刷卡買紙本3倍券　20日發布後上路！

▲振興三倍券即將開始預購，各金融機構陸續推出各種加碼優惠活動。（圖／行政院提供）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（18）日宣布，民眾可使用信用卡、電子票證及電子支付帳戶，到4大超商支付「紙本振興三倍券」的款項，預計後天（20日）發布解釋令後上路。

金管會銀行局表示，為配合政府「振興三倍券」措施，後天將發布解釋令，開放民眾使用信用卡、電子票證及電子支付帳戶，到4大超商支付「紙本振興三倍券」的款項。

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行政院為協助疫情影響而受衝擊店家，今年6月2日記者會發布「振興三倍券」實施內容。為讓民眾除了採現金方式預購「紙本振興三倍券」外，也可依自己的支付習慣，使用信用卡、電子票證或電子支付帳戶便利支付「紙本振興三倍券」的款項，因此決定發布解釋令。

銀行局指出，民眾除了使用上述支付工具購買「紙本振興三倍券」外，也可選擇「數位振興三倍券」方式，綁定信用卡、記名電子票證及電子支付帳戶等支付工具累積消費，享受便捷、安全、環保的支付方式，也有機會獲得金融機構所提供的加碼回饋。

金管會鼓勵金融機構積極參與及配合「振興三倍券」的購買、消費及發放回饋金相關作業，讓「振興三倍券」達到好領、好用的目標，並配合規劃回饋機制，加乘發揮提振國內經濟景氣的效益。