銀行辦紓困貸款破兆元！　金管會要求給績優行員「具體」獎勵

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

根據統計，銀行辦理紓困振興貸款今（18）日已突破1兆元，金管會主委黃天牧表示，銀行對產業借款的及時雨，不見得對銀行不利，反而可強化資產品質。此外，金管會預計7月1日舉行第1階段績優銀行頒獎，除了提供3大獎勵措施外，同時也要求銀行對績優分行與行員，給予「具體」的獎勵，如加薪等方式。

根據金管會統計，截至今年6月17日止，全體本國銀行配合辦理各部會、央行專案融通及自辦的企業、個人紓困貸款，受理件數共計14萬9,768件，申請額度計1兆1,221億元，已核准13萬8,039件，已核准額度計9,995億元。不過最新統計，今天核准貸放金額已突破1兆元。

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金管會銀行局長莊琇媛表示，疫情開始至今已近4個月，為降低疫情對我國經濟衝擊，金管會過去3個月陸續推出相關措施，包括督導銀行以專業及效率執行各部會所提出紓困振興貸款措施及對企業貸款及個人金融產品提供展延或緩繳等協助措施、協調銀行反映中央銀行降息措施、推動小規模營業人簡易申貸評分表以協助小規模營業人申辦中央銀行中小企業貸款專案融通方案等，協助受疫情影響的企業及個人度過難關。

為激勵銀行辦理紓困振興貸款，金管會也已提出下列措施，包括銀行承作的央行轉融通2,000億元紓困貸款，正常授信的備抵呆帳提存率從1%降到0.5%，以減輕各銀行提存壓力。

另外，金管會也鼓勵各銀行辦理紓困振興貸款，訂定獎勵措施，以「金額」、「件數」及「效率」三面向分組進行評比，預計7月1日開始辦理第1階段的獎勵，對於績優的銀行給予實質的獎勵，如申請業務時列為加分項目、享有調降備抵呆帳提存比率及降低存保保費等。

此外，為敦促銀行對辦理紓困振興貸款績優分行及人員予以獎勵，金管會強調銀行訂定獎勵措施應秉持獎勵對象，應包括分行與行員、獎勵內容要「具體」，及應以獎勵性質為主等3大原則來訂定，如加薪等方式。

外界關注紓困措施是否對銀行造成衝擊，黃天牧說，國銀響應政府振興紓困措施，儘管預期會有些不利情況，但國銀也能承擔，同時也強調，銀行對產業借款的及時雨，不見得對銀行不利，反而可強化資產品質。