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疫情、紓困影響都不怕　36家國銀壓力測試全數過關！

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（18）日表示，每年銀行6月底前都會進行壓力測試，今年因應疫情關係，要求銀行提前做壓力測試，36家國銀全數過關，顯示在金融監理下，可見銀行具有足夠的韌性，因此在規劃各種情境中，所有銀行都能通過。

今年以來新冠肺炎（Covid-19）疫情蔓延，導致國際經濟及金融情勢劇烈變化，總體經營環境的不確定性上升，為了解國銀在疫情下的風險承擔能力及對資本適足性的影響，金管會要求36家國銀提前申報辦理今年度第二支柱壓力測試的結果，測試情境應納入疫情對於金融市場及經濟環境的衝擊，測試結果並區分為實施紓困措施前後的影響。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局長莊琇媛表示，相較以往由金管會設定統一情境的監理壓力測試，這次國銀採第二支柱壓力測試，是由銀行自行擬定情境辦理，並提前從5月初就報給金管會，但整體仍考量納入總體經濟壓力，包括美歐、中日經濟與台灣成長率下滑、失業率上升、房價下跌所導致的信用風險增加，以及股債、外匯市場及商品市場波動加劇可能增加損失，同時也包括利差縮減與手續費收入減少對獲利情形影響。

莊琇媛指出，這次壓力測試結果，36家國銀以去年底為基準日，在採行紓困措施前的輕微情境下，國銀平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.81%、11.58%、13.27%及6.44%，嚴重情境下則分別為9.90%、10.68%、12.36%及5.92%。

另在採行紓困後的輕微情境下分別為10.67%、11.44%、13.13%及6.36%，嚴重情境下則分別為9.81%、10.59%、12.27%及5.87%，均高於法定最低標準，顯示本國銀行在疫情衝擊全球經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健的風險承擔能力及資本適足性。

整體來看，銀行採行紓困措施後的整體平均資本適足率及槓桿比率均較採行紓困措施前為低，約低了0.14及0.08個百分點。金管會表示，目前國銀整體備抵呆帳提列情形仍維持在較高水準及資本適足性仍屬穩健，將持續注意銀行整體曝險的風險控管，並督促銀行持續提升資產品質及健全財務結構，以因應環境變化，充實損失準備及承擔風險能力。

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