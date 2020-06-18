女行員內神通外鬼詐貸3億炒房　兆豐銀：強化系統　損失有限

▲兆豐銀傳出有女行員監守自盜，向銀行詐貸3億元。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀行新店分行個金業務的石姓女科長，涉嫌透過職務之便，以人頭和製作假契約的方式，向自己的銀行詐貸3億元，兆豐銀表示，這些案件多有抵押品，目前列管約26件，半數仍正常繳款，剩餘進入拍賣程序，損失有限；也強化系統、並將不良地政士建檔列管。

原在兆豐銀行新店分行處理個金業務的石姓女科長，涉嫌在幾年前，房市熱絡時期，透過前夫物色大台北地區二手屋，然後找人頭買房，再找熟識的地政士協助製作假買賣契約，灌水成交價格，造假實際登錄，使房價莫名提高至少5成，估計成交至少20戶，向兆豐新店分行超貸逾3億元，檢調今大動作搜索約談石女和前夫等17人。

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台北地檢署檢察官林彥均18日指揮調查局台北市調處兵分14路搜索，並約談石女、許姓前夫、5名地政士在內17名嫌疑人，全案依違反《銀行法》詐欺、使公務員登載不實文書等罪偵辦。

兆豐銀表示，該行是主動發現新店分行在2015年到2017年的房貸撥款有異常，因此向檢調請求協助調查，目前有疑慮、遭到列管的案件有26件，其中半數仍正常還款，其餘的案件則是進行拍賣和催繳程序。

兆豐銀行已積極強化不動產鑑價系統，透過e-map自動連線外部資料庫，去除人為判斷，以避免發生弊端。另外，也已將不良地政士建檔管理。