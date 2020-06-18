彰銀案卡台新金併購之路　金管會指引2條路！

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

彰銀明將召開董事會並進行董監改選，與台新金經營權之爭再度浮出檯面，金管會銀行局今（18）日表示，當台新金申請併購或轉投資時，一旦發現資本結構不夠時，包括打算如何處分彰銀、或現金增資等做法，都是可以考量的面向。

台新金與彰銀經營權卡關15年，外界關注金管會的看法，主委黃天牧今天對此表示，這是財政部公股管理上的政策，無論結果如何，站在金管會立場，對這件事都不方便做評論，但就是一致性監理原則。

請繼續往下閱讀...

被問及台新金與彰銀僵持不下，又無法納為金控子公司，是否會阻礙台新金未來併購或轉投資的計畫？金管會銀行局長莊琇媛表示，「確實啦」。

莊琇媛指出，台新金確實持有彰銀，也列在資產負債表內，因此每次台新金在併購或增加投資時，不可能將彰銀刪掉不看，這也是台新金要在併購或增加投資時，金管會要求提出妥適的資本規劃，也不見得是增資，包括對彰銀看法。

莊琇媛也提及，由於這牽涉到財政部與台新金當年契約的問題，但在金管會監理考量時，每次在做資本規劃時，相對於其他金控，台新金結構稍嫌弱一點，且與銀行局討論時，台新金也會把彰銀問題提出來。

對於台新金的說法，莊琇媛認為，不能單說彰銀造成多大的負擔，但也要考慮這幾年從彰銀拿了很多股利收入，而彰銀就是在帳上，若要併購或增資時，發現資本結構不夠時，可多方面考量，包括如何處分彰銀，或打算做怎樣的現金增資，這些都是可以考量的面向。