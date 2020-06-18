群聯預計投資SONY儲存部門！專攻客製高階影像儲存市場　因應YouTuber需求

▲群聯電子宣布，預計投資日本SONY儲存部門旗下子公司NEXTORAGE。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

因應次世代高階數位影像發展，以及網路影音創作者、YouTuber需求不斷上升，快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）18日宣布，預計投資日本SONY儲存部門（SSMS）旗下子公司NEXTORAGE，專攻特殊高階錄影及影像市場，提供高度客製化的高階影像儲存產品，並透過日本當地研發工程師資源，就近服務日本客戶，持續提升服務品質。

群聯董事長潘健成表示，SONY是高階數位影像處理的領導者，此次與SONY合作，主要為配合SONY開發高階影像儲存產品，專注高度客製化應用儲存市場；而群聯也可藉此增加在日本當地的研發資源，就近支援服務日本客戶，是群聯長期秉持的雙贏合作模式。

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潘健成指出，依規劃，NEXTORAGE預計將由日本SSMS持股51%，群聯投資49%，並由日本SSMS團隊主導公司營運與策略方向，群聯支持其技術開發及系統整合，後續仍需等相關主管機關核准後，依合約進行交割。

▲群聯董事長潘健成介紹群聯展望。（圖／記者謝婷婷攝）

群聯認為，近幾年興起的內容創作者（Content Creator）新行業，透過拍攝各種日常的生活影片、產品開箱文、美食介紹、及旅遊推薦等，上傳至各大社群或影音網站分享並賺取廣告分潤，已成為時下年輕人爭相追求的夢想行業之一。

這類的高階數位影音市場需要的儲存產品，除了高速存取以外，往往需要針對影音設備系統進行一定程度的客製化與系統優化調整；換言之，一般市面上的標準儲存產品是無法完美匹配整合的，也因此產生了客製化的需求缺口，正好能透過群聯長期引以為傲的技術服務能量滿足此類型客戶。