擁320枚核彈頭！中國躍升世界第三核武大國

▲中國核打擊的載具之一：東風-21中程彈道飛彈。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

瑞典斯德哥爾摩「國際和平研究所」在最近發布的年度報告中指出，中國的核武庫正在穩步增長。根據年度報告編撰者的評估，跟2019年時相比，中國核武庫如今的規模增長了10%、核彈頭數量增加了30枚後達到320枚。俄羅斯軍事專家卡申在為「衛星通訊社」撰寫的評論中， 評估了這個數據，並揭開這對改變世界椄武力量平衡的的意義。

據了解，中國核武庫的規模並不算很大，也幾乎從未公布過本身核力量規模的資訊。中國外交部在2004年4月發表的一篇聲明，被認為是北京政府唯一一次暗示自己的核力量規模，當時是讓人緊張的新聞事件。

但中國的核武器規模仍是當時聯合國安理會五大常任理事國裡最小的。截至2004年當時，中國的核彈頭數量比英國少了200枚。當然，各大國的偵察機構都有自己對中國核力量的評估，但並不會公開發表。

在公開管道中，「國際和平研究所」所作的評估，在所有發表在科學刊物的專家評論中佔有特殊地位。如果該研究所近期發布的評估可信，那麼2020年中國已首度在核彈頭數量上超越法國(300枚)，成為世界上排名第3的核武大國。

儘管中國的核力量跟俄羅斯(6385枚)和美國(5800枚)不在同一個等級，但俄、美兩國實際上處於「部署」狀態的核彈頭數量，也僅僅是1570枚和1750枚。

從2019年1月「國際和平研究所」發布的年度報告迄今，中國增加了30枚核彈頭。事實真的是這樣嗎？2020年4月，當中國人民解放軍海軍慶祝成立71周年之際，中國海軍性能更先進的第5艘和第6艘094A型戰略彈道導彈核潛艇開始服役。這意味著：這兩艘核潛艇在2019年或更早的時候就已經建造完畢、服役之前進行過長達數月的測試。如果「國際和平研究所」年度報告的作者將這兩艘核潛艇也考慮進去的話，那麼僅僅是這兩艘核潛艇就應該為中國核武庫增加了24枚核彈頭(潛艇上部署了巨浪-2型潛射彈道導彈)。

然而，發展海軍核力量在中國打造戰略核阻嚇力量方面只佔一小部分。中國正在繼續打造東風-41洲際戰略核導彈、新型洲際彈道導彈東風-31AG以及中程導彈。此外，可攜帶空基彈道導彈的轟-6N戰略轟炸機已經服役，另外還有其他武器發展規劃。 如此一來，中國核武庫裡每年核彈頭的實際增長數量可能不是30枚，而是50至60枚。

在任何情況下，甚至是「國際和平研究所」發布的保守估算，也說明中國核武器數量自2004年迄今已經增長了50%。質量的增長根本無法計算。

2004年，在中國所有的戰略核武器中，只有20枚老舊的、採用液體燃料的單彈頭洲際導彈東風-5A可以打到美國本土。如今，中國可以打到美國大陸的導彈數量可能會更多，其中大多數都部署在移動式的導彈綜合體上。

中國毫無疑問已是第三核武大國，現在主要問題在於縮小跟美、俄兩大核武強國差距的速度。中國成為世界第三核武大國，造成亞洲力量的再平衡、也改變了正在形成的世界政治新格局。影片請看這裡