貿協：跨境電商是高度成長市場　中小企業應超前部署

▲貿協董事長黃志芳。（圖／貿協提供）



記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（18）日與Google、台經院攜手公布年度「台灣企業跨境關鍵報告」並針對未來台灣廠商數位貿易布局提出建議。貿協表示，全球受疫情影響實體活動進行，加速數位轉型發展亦讓數位貿易從趨勢性話題轉為共同的長期目標，未來貿協持續與各數位貿易夥伴合作，輔導中小企業導入數位轉型，建立新商業模式。

貿協董事長黃志芳表示，以外銷為主的台灣需要開始思考全面性的數位導入，從商品曝光、電商販售、線上支付、虛擬展館、數位行銷等運用，立即回應市場需求都是未來商業模式的成功關鍵。

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根據報告顯示，2019年「Made In Taiwan」相關詞彙搜尋量在馬來西亞、新加坡、越南等市場，年成長率超過15%，顯見台灣品牌在當地的發展潛力，加上今年上半年疫情發展期間，電商相關關鍵字的關注度也高度成長。

因此，黃志芳也說，疫情之後百業蕭條，但電商的成長仍是一支獨秀，未來這個趨勢只會加速，國內的企業來講，前往東南亞部署跨境電商，絕對是未來企業往國際上做進一步發展的時候的重要戰場，也是一個高度成長的市場。

貿協強調，在後疫情時代下，強化協助中小企業數位轉型、數位貿易輔導是貿協的必要性任務，而此次活動調查中也發現數位精準行銷、數位人才培訓及當地市場數據及法規資訊是中小企業認為最需要的前三大資源。

針對未來與Google合作規劃，貿協表示，雙方將朝更深化、更廣泛的方式推動數位貿易任務，例如「TAITRA x Google數位貿易菁英培訓班」與「數位貿易電商學苑」數位行銷體驗式課程皆是Google團隊講師授課，啟動實際操作課程並由貿協與Google提供建議，協助廠商藉由課程學會數位行銷，共同協助台灣廠商一起換軌升級前進數位貿易下個世代。

最後，吳自心也感謝股東支持，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。

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