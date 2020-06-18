「印度寶傑」理智斷線嗆爆中國來賓：我們將不擇手段建路、建橋、建隧道

▲「印度寶傑」（分割畫面中間西裝男）在節目中理智斷線，怒嗆連線的中國來賓。（圖／翻攝自Republic World YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

中印邊境在今年5月起爆發衝突，甚至造成雙方的邊境部隊人員傷亡。印度的一個談話性節目Republic World，主持人阿爾納布•戈斯瓦米（Arnab Goswami）因為風格主持風格相當激動鮮明，宛如台灣的知名主持人劉寶傑，日前他在節目上談論中印邊境問題，更是當場理智斷線，嗆爆連線的中國來賓。

印度談話性節目Republic World與一位中國來賓連線，闡述中方在邊境衝突事件的立場。這位來賓表示，30幾年來包含近期發生的衝突，沒有任何一方開火，都是肢體的衝突，但是邊境的問題對雙方來說都相當敏感，雙方的民族主義也正在高漲，兩國都是擁有核武的國家，不認為兩國能承擔核戰的風險，甚至是常規戰爭，應該要促進雙邊高層的對話。

但是戈斯瓦米認為來賓的談話離題了，希望他能夠用一個簡單明瞭的重點回答，「我的問題是，你認為你們是否想要升高情勢？」

來賓回答，「我不認為中國想要升高情勢」。

戈斯瓦米表示，也許你說的一部份是對的，印度的民族主義現在是絕對的高漲，「你根本搞不清楚狀況，我們前所未有的團結，我們沉浸在民族主義之中」。

▲中印邊境在拉達克地區（Ladakh）衝突的其中一個原因，就是因為印度想在當地修路。（圖／路透）



戈斯瓦米突然激動怒嗆來賓，「而且我們會不擇手段，讓我們的三色旗（印度國旗）飄揚在我們的領土上，我們會在邊境上建我們的路、建我們的橋、建我們的隧道！」

中印邊境爆發衝突的其中一個原因，就是印度在拉達克控制線的印度一側，修築能夠連結高原機場的道路，但是中國認為該處為中國領土，而且當印度修築完成之後，將會更方便運兵，導致中方在當地優勢不再，要求印度停止修路。但是印度認為他們在國境內修築道路，中國無權干涉，所以主持人戈斯瓦米才會在節目中，激動怒嗆要建路、建橋、建隧道。

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