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旺宏斥資85億在台擴廠　聚焦3D NAND快閃記憶體前瞻技術

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▲旺宏電子將斥資85億元投入記憶體前瞻技術製程設備，以深化根基及國際競爭力。（圖／資料照）

▲旺宏電子將斥資85億元投入記憶體前瞻技術製程設備，以深化根基及國際競爭力。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（18）日宣佈，通過ROM（唯讀記憶體）全球龍頭大廠旺宏電子回台投資案，將投資85億元擴大在臺投資，聚焦優化晶圓廠效能，並招募90名本國人才。除了升級新竹科學園區12吋晶圓廠設備，也將大數據與AI 分析導入生產製造提昇良率，持續投入3D NAND研發，朝192層堆疊技術推進。

官員指出，成軍達30 年的旺宏在非揮發性記憶體市場居國際領導地位，累積全球8,018件專利數目，在半導體領域數一數二。儘管過去一年受中美貿易戰及景氣循環等因素影響，導致需求趨緩、記憶體價格大幅下跌；但是成功佈局高容量及高品質市場，在車用、5G、穿戴裝置及醫療等新興高階應用領域多所斬獲，已減輕跌價帶來的衝擊。

請繼續往下閱讀...

不只NOR Flash獲得8成5G基地臺廠商採用，囊括華為、日、韓大廠；去(108)年推出全新ArmorFlash，在記憶體晶片中加入關鍵的安全元件，滿足國際車廠自駕車對資訊安全防護迫切需求廣獲採用。此次斥資85億元投入記憶體前瞻技術製程設備，以深化根基及國際競爭力。由於宅經濟帶動任天堂Switch一機難求，伺服器、筆電/平板、網通及醫療設備銷售也優於預期，加上5G與智慧型手機需求熱度不減，可望為營運成長添新動能，在競爭激烈的記憶體市場中脫穎而出。

▲經濟部今（18）日宣佈，通過ROM（唯讀記憶體）全球龍頭大廠旺宏電子回台投資案。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部今（18）日宣佈，通過ROM（唯讀記憶體）全球龍頭大廠旺宏電子回台投資案。（圖／記者湯興漢攝）

其次，為加速關鍵技術製程優化與升級，佳凌將投資逾8億元在臺中加工出口區廠房建置自動化產線、導入高階光學製程所需儀器設備，透過擴大投資挹注，精進自動化與高精密金屬加工技術，全力拓展車載前裝市場及投影運用。同時提前佈局醫療照護、生技防疫、醫療診斷、遠端應用等後疫情相關新品開發，掌握未來商機，可新增100個本國就業機會。

另外，經濟部今天也通過六家中小企業擴大投資11億元，包括河馬閥門、金頂國際、勤敏模具、麗群化工、盛鴻光電及御正食品。目前中小企業加速投資行動方案」已召開45次聯審，通過270家中小企業投資約1,114億元，帶來10,848個本國就業機會。截至今日上午，總計投資臺灣3大方案已帶動535家企業投資約1兆294億元，預估創造86,430個本國就業機會。

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