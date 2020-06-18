亞銀下修今年亞洲開發中國家GDP預測至0.1%　對台估值仍優韓、港

▲ADB報告，亞洲開發中國家2020年整體經濟增長預測由2.2%，向下調降至0.1%。圖為上海外灘。（圖／記者謝婷婷攝）

記者林鼎閎／綜合報導

根據ADB（亞洲開發銀行）報告，亞洲開發國家2020年整體經濟增長預測，由2.2%，向下調降至0.1%。其中，ADB將大陸2020年經濟增長預測由2.3%，下修至1.8%；韓國預測由增長1.3%，下修至負成長1%。香港更是從-3.3%下修至-6.5%。

對於台灣經濟增長的預測雖然由原本的1.8%，下修至0.8%，但其增長力道仍優於韓國、香港等經濟體。



ADB在4月發布的《亞洲發展展望》補充報告中稱，預計2020年亞洲發展中地區的經濟僅​​增長僅0.1%，為1961年以來成長最慢的一年，但預計明年將增長6.2%。亞洲發展中地區包含亞太地區45個經濟體。最新預測顯示這些經濟體所受破壞較4月的預期更加嚴重，4月ADB預計該地區經濟2020年增長2.2%。

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ADB首席經濟學家澤田康幸表示，「即使封鎖逐步緩和，某些經濟活動在新常態下重新啟動，亞洲及太平洋經濟體今年仍受到新冠肺炎的衝擊。各國政府應採取政策措施，以減少疫情的負面影響，並確保不再爆發疫情。」



由於貿易中斷和低油價，預計中亞的經濟活動將收縮0.5％，而4月份的預測為增長2.8％。預計2021年增長將恢復到4.2％。

貿易流量的限制和旅遊人數的下降削弱了太平洋次區域的經濟前景。預計該區域經濟將在2020年萎縮4.3％，然後在2021年增長至1.6％。