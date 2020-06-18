居家辦公與線上遊戲宅經濟夯　4、5月筆電及伺服器出口轉強

▲受到疫情影響，居家上班與遠距教學的需求，筆電與伺服器近兩月的需求明顯轉強。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

資通與視聽產品長期都是我國第二大出口類貨品，外銷規模僅次於電子零組件，近兩年因為中美貿易摩擦，廠商回台布建新產能，加上轉單效益及5G基體建設，推升資通與視聽產品出口動能，2019年出口金額達426億美元，較2018年增加20.7%，創歷史新高。

從出口細項來看，去年伺服器倍年增2.1倍、顯示卡及音效卡及電腦周邊產品增加1.4倍，交換器及路由器也增加了58.1%，是受惠最大的產品。

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今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，加上基期已經墊高，第一季筆電、顯示卡、音效卡出口轉為負成長，伺服器則降至個位數成長，不過4、5月受到全球抗疫帶動居家辦公、遠距教學以及線上遊戲等，宅經濟需求日益活絡，筆電及伺服器的出口年增率回升到24.6%及46.8%；電腦的零組件（記憶模組等）儲存媒體交換器及路由器外銷也不錯，累計前5月資通與事經產品出口176億美元，再登歷史同期新高，占我國總出口的13.5%，為近15年以來的高點。

▲今年4、5月筆電、伺服器、交換器路由器爆發式成長。（圖／財政部提供）

今年前5月積體電路 仍是出口成長王者

今年以來資訊科技與傳產貨品的出口表現涇渭分明，今年前5月出口主要增加的細項來看，屬於電子零組件的積體電路、印刷電路對中國大陸、香港增加最多，分別增加56億元，年增率27%、及0.9億美元，年增率為8.5%。

但是資通產品對美國出口就較多，項事交換器、路由器、電腦及附屬單位各增3.5億美元，增加44.6%、3億美元，增加14.7%；半導體設備及鏡頭對東協成長較為明顯，小客車輸出增加則以中東地區為主。

今年前5月出口金額衰退較大者，多屬於原物料與傳產產品，主要是受到疫情擴散，各國相繼封城鎖國，產品價格重測並伴隨著需求不振所導致，其中油品對南韓及東協減少居多；塑膠原料、有機化學及紗布則對陸港出口急凍，減幅在兩成及四成；鋼鐵及其製品、工具機對歐洲出口也明顯下滑。

▼今年前5月出口主要貨品增減情形。（圖／財政部提供）