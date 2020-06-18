佐登-KY股東會通過配息4元　看好下半年業績強勢逆轉

▲佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦。（圖／佐豋-KY提供）

記者姚惠茹／台北報導

佐登-KY（4190）今（18）日召開股東常會，會中通過108年度盈餘分配案，決議配發每股現金股利4元。佐登-KY表示，隨著疫情解封，美容SPA預約回溫、兩岸醫美合作與新品蓄勢待發，看好集團下半年業績可望強勢逆轉。

佐登-KY表示，佐登集團主要致力於門市績效，透過顧客管理系統深度掌握會員消費資訊，提供客製化服務與產品，達成精準行銷與專屬服務；自主研發抗老專利原料Caritas JD所製成的產品「白金密集系列」及產學合作「BA-5肌密系列」，兩岸上市至今持續熱銷，帶動毛利率提升。

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佐登-KY指出，目前中國大陸門市與醫美診所異業合作，提供會員進階皮膚管理的選擇，創造會員與公司雙贏的營運模式，都為集團營收注入亮眼貢獻，帶動108年度合併營業收入達32.52億元，較去年成長約5%，以流通在外加權平均股數計算，每股稅後盈餘為8.05元。

佐登-KY說明，受到新冠肺炎疫情衝擊，預估各產業在上半年皆受到衝擊，但佐登在短時間內調整門市銷售策略，以居家保養品及抗菌精油系列為主軸，將實體門市轉為線上銷售，帶動今年第1季產品銷售佔比達53%，較去年同期成長4%。

佐登-KY補充，今年下半年除了合作醫美診所持續開業，並由生活美容導入醫學美容達成雙美循環療程，預計推出新品「龍血急凍修護組」、「白金密集煥白奇蹟露」，同時首支保健食品將陸續上市販售；而母嬰品牌妮貝舒，在積極拓展連鎖通路後也將注入營收動能。

展望未來， 佐登妮絲將透過「業內垂直深耕、業外水平擴張」策略，優 先建立更完整美容師專業技能和服務品質的教育體系，提供會員更好的美容相關服務品質，再整合美容產品上游產業鏈，從專利原料研發、功效配方設計、產品生產製造到銷售，為會員打造專屬「美的生態圈」。

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