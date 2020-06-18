「Made in Taiwan」網搜量增15% ！　Google《台灣企業跨境關鍵報告2.0》宣告台灣正夯　

▲Google與外貿協會（TAITRA）、台灣經濟研究院及國際市場研究機構益普索（Ipsos）共同發表《台灣企業跨境關鍵報告2.0》。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google今（18）日與外貿協會（TAITRA）、台灣經濟研究院及國際市場研究機構益普索（Ipsos）共同發表《台灣企業跨境關鍵報告2.0》。

Google發現，在2018年到2019年間，「Made in Taiwan」相關字詞的搜尋量在數個東南亞國家成長超過15%，在今年一月至六月初，Google 搜尋趨勢中「電商」相關關鍵字的關注度呈現高度成長；在台灣疫情趨緩的情況下，中小企業若能趁早掌握成長契機與「台灣正夯」趨勢進行超前部署，藉由數位轉型與跨境電商帶來的優勢，在復甦來臨時成功進入海外市場。

請繼續往下閱讀...

Google台灣總經理林雅芳指出，Google對於後疫情時代的觀點，台灣中小企業需要掌握「振興」及「轉型」兩大關鍵，掌握這兩大關鍵就可在2020下半年，甚至是2021年時以「數位出口」能力拓展海外商機。

林雅芳也表示，在這次的疫情期間，台灣因為「超前部署」的概念，做出許多措施，因此相對安全；這對於台灣廠商也是一個契機，中小企業可以利用這個機會窗口提早佈局，讓台灣的隱形冠軍及早跟世界市場做接軌，並將台灣許多好的產品被世界看見。

而針對中小企業進軍東南亞市場，林雅芳也強調，「Google Can Help」而且「Google is Helping」。

不過，有許多人應該會疑惑，為什麼是「東南亞」？這個市場到底有什麼魅力？對此，Google台灣客戶行銷解決方案副總經理林明展就解釋，東南亞對於台灣來說不過只要五個小時內就可以觸及。

▼Google台灣客戶行銷解決方案副總經理林明展。（圖／記者邱倢芯攝）

林明展補充，東南亞加上東北亞市場就覆蓋了21億人口，而台灣是這些市場中地理位置具有相對優勢的地區，因此具備了向外朝鄰近市場發展的絕佳機會。

在此次參與《台灣企業跨境關鍵報告2.0》的企業中，有超過 50% 從事跨境電商的企業在過去一年獲得跨境銷售額的正成長發展，不過中小企業出口佔營業額的比例目前約為11 %，仍有很大的成長空間。綜觀亞太區域發展，IMF國際貨幣基金在今年四月公布的數據中指出，明年亞太區域GDP成長率將超越全球平均達到7.4%的高成長，台灣位於亞太市場中心的地理位置相對優勢，正是向外朝鄰近市場發展的絕佳機會。

針對有興趣以電商模式進軍東南亞市場的中小企業，Google也給予了三大參考方向：

智慧洞察：透過數位化的洞察工具了解市場最新趨勢，有效掌握商機

智慧行銷：善用透過AI 機器學習的廣告系統以提升平台導流效率、提升品牌力與強化銷售力

智慧營運：營運流程優化的洽詢與合作，例如運用Google最新的國際營運顧問服務「麥哲倫計畫」，或者是與台灣本地的顧問廠商合作進行跨境銷售。

►不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣