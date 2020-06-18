閎康股東會通過：配發現金股利3元　7月7日除息！新獨董加持強化國際業務

▲閎康科技。圖為中國廈門實驗室。（圖／翻攝自閎康科技官網）

財經中心／新竹報導

半導體檢測大廠「閎康科技」（3587）18日召開股東會，會中通過配發現金股利3元，並全面改選董事。除息交易日為7月7日，最後過戶日為7月8日，除息基準日為7月13日，並於7月30日發放現金股利。

閎康2019年合併營收為25.41億元，年成長22.12%，創下歷年新高；營業毛利為6.86億元，合併毛利率為27.02%，稅後盈餘為2.45億元，每股盈餘為3.95元。

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此次董事改選，除了原本的閎康董事長謝詠芬、翔宣投資代表人黃明順、昕明實業代表人吳昕霖及關鈞4位順利當選外，獨立董事的部分更是亮點。這次3位獨立董事分別為徐清祥、蔡能賢及Dr. Juine-Kai Tsang。

▲閎康科技董事長謝詠芬。（圖／閎康科技提供）

閎康介紹，徐清祥為美國伊利諾大學電機博士，現任力旺電子董事長；蔡能賢為麻省理工學院材料工程博士，曾任台積電品質暨可靠性副總經理，現任台積慈善基金會執行長；至於Dr. Juine-Kai Tsang，則是伊利諾大學厄巴納香檳分校（University of Illinois, Urbana Champaign）物理博士，現任美國VentureTech創投管理人。

閎康表示，未來希望借重3位獨立董事的深厚本職學能及豐沛半導體產業經驗，協助閎康強化國際業務，以期公司持續穩定發展。

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