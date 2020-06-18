鴻海股東登入就得八萬八購物金　夏普可購樂「618狂歡節」好康在這裏

▲夏普旗下可購樂平台轉型多角化服務。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）旗下可購樂平台今（18）日舉辦「618粉絲狂歡節」活動，宣布即日起一連4天舉辦粉絲快閃特惠活動，並預告6月23日當天上午10點，鴻海、鴻準、群創三家公司的股東們登入便可獲得「八萬八」的購物金，作為可購樂平台轉型多角化服務的開始。

可購樂平台總經理王孟芸表示，可購樂COCORO Life在今年3月正式成立，首波大型線上活動已經在5月23日祭出鴻海、鴻準、群創三家，超過120萬股東的購物節暖身慶，並預告6月23日當天上午10點鴻海、鴻準、群創三家公司的股東們登入便可獲得「八萬八」的購物金。

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王孟芸指出，COCORO在日文的意思為「心」的意思，COCORO Life可購樂平台以探索美好「心」生活為出發點，透過創新的服務平台與人產生連結，共同創造智能居家及健康生活風格的願景與藍圖，延續日本可購樂COCORO Life在日本的成功經驗，台灣可購樂將成為海外的第二個據點。

王孟芸說明，可購樂平台有別於市場上的電商平台經營態樣，同一入口可精準判別登入身份是企業客戶還是一般消費者，針對不同族群的購買軌跡，運用AI大數據運算推播嚴選商品以滿足各族群的需求，屬於B2B2C、B2C購物中心的綜合體，擁有單一客服窗口，避免讓廠商面對第一線客戶。

王孟芸補充，可購樂力求平台的多角化經營，保有3C、家電，並整合鴻海集團內部資源，擴大合作夥伴的商品類別，從有形的商品到無形的服務，像是夏普全系列家電產品，食的方面有海鮮王、鮮乳坊、山林水草，旅遊有旅行預訂平台KLOOK，專業居家到府服務的呼叫黃背心，以及健康相關永悅H2U&鴻參保健食品、COWAY淨水設備，甚至是國家隊的康那香口罩。

王孟芸強調，可購樂平台為服務廣大的消費客群，特別推出「618粉絲狂歡節」，嚴選股東購物節熱銷商品及特選獨家良品，並開立潮流精品、日日好眠、美食饗宴、健康美麗、生活用品、流行家電六個專館，從即日起到6月21日展開粉絲快閃特惠活動。

台灣夏普總經理張凱傑表示，每年六月的股東購物節都是夏普整年度中最重視的活動之一，這次台灣夏普為了慶祝可購樂平台正式成立，祭出超殺的商品給股東們，還送頂級的飯店住宿券再搭配上政府的振興三倍券，共同為振興國內經濟而努力。

可購樂正式轉型為CATS多角化服務，未來將成為以服務為導向的電商平台，其中CATS，包含筆記型電腦、蘋果產品、夏普手機、潮流周邊商品等3C產品的Ｃ，以及夏普生活家電的A，還有旅宿、餐飲、活動、演唱會等票券服務的T，最後則是打造食衣住行娛樂全方位服務平台的S。

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