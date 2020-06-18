不顧金與正反對！脫北者強行「施放傳單+白米」解救災胞...先裝瓶準備

▲脫北團體「巨泉」代表朴柾梧預告，將於21日強行對北韓施放傳單、白米。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正連日來的暴走行徑，肇始於脫北團體長達十幾年施放的反金氏體制傳單；然而脫北團體仍不收斂，繼朴尚學（박상학）率領的「自由北韓運動聯盟」預告要在6月25日，韓戰70周年紀念日空飄百萬張傳單，其胞弟朴柾梧（박정오，音譯）領導的脫北團體「巨泉」（큰샘）也預告，將搶先於21日對北韓施放傳單、白米等，還預先於18日派人將要寄往北韓的白米全數裝進寶特瓶內。

朴柾梧在韓媒《韓民族新聞》電訪時表示，計劃21日上午在仁川市江華郡的席毛島（석모도，位於江華島西側1.5公里）上對北韓發送傳單、裝有白米的寶特瓶。報導指出，朴柾梧18日事先於首爾江南區水西洞一處公園內，將白米倒入準備好的寶特瓶內。

▲▼脫北團體「巨泉」將白米倒進寶特瓶內。（圖／路透社）

為平息北韓當局怒火，南韓統一部10日以維護邊界居民生命財產安全為由，依違反《南北交流協力法》等控告自由北韓運動聯盟、巨泉，並註銷其法人許可資格。對此，朴柾梧表達強烈不滿，認為並未事先接獲統一部等政府部門告知，雙方根本從未就此議題展開對話，「我們對北韓空飄、施放白米已經超過5年了，但統一部卻從未懲罰過我們。」

不過朴柾梧也釋出條件，表示若政府主動出面勸導，且雙方在對話中取得共識，考慮取消21日對北韓施放傳單、白米的活動，「政府目前為止從未和我們這些團體溝通過，在邊境居民安全受到威脅、北韓未來不知會採取什麼措施的情況下，若政府主動出面協調，那我們考慮取消21日的活動。」

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