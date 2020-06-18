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3寶媽「餵孩吃鎮靜劑」再打死婆婆…偽裝強盜殺人　結果智慧手錶露餡！

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▲▼卡洛琳（左下）在2016年9月涉嫌謀殺57歲的婆婆麥爾娜（右上）。（圖／翻攝自Facebook／Myrna Nilsson）

▲卡洛琳（左下）涉嫌謀殺57歲的婆婆麥爾娜（右上）。（圖／翻攝自Facebook／Myrna Nilsson）

記者張方瑀／編譯

澳洲一名婦女涉嫌殺害自己的婆婆遭到起訴。根據最新證據顯示，這名女子疑似用棍棒將婆婆打死後，將犯罪現場布置成強盜殺人的樣子，且在行兇前還先讓三名子女服用鎮靜劑。而這件案子最大的疑點就是，女子的婆婆有配戴智慧型手錶的習慣，結果手錶數據卻顯示，婆婆在死亡後30分鐘，居然還上網替兒子買了自行車用品。

現年28歲的澳洲女子卡洛琳（Caroline Dela Rose Nilsson）在2016年9月涉嫌謀殺57歲的婆婆麥爾娜（Myrna Nilsson），檢察官泰爾佛（Emily Telfer SC）向陪審團表示，卡洛琳起初說這是一起強盜殺人案件，但根據調查的證據顯示，這一切有可能都是卡洛琳在自導自演。

事發當時，鄰居發現卡洛琳被綁在家門口，嘴巴還被膠帶貼住，隨後在洗衣間裡面看到倒在血泊中的麥爾娜。警方調查發現麥爾娜應該是在晚間6時40分左右死亡，但是智慧型手錶卻紀錄麥爾娜在死後30分鐘內，不但發訊息給丈夫，還在網路上替兒子買了自行車用品。

泰爾佛指出，謀殺案發生時，卡洛琳分別為一歲、三歲與五歲的子女都還在家中，「毫無疑問，要如何讓他們保持安靜、分散注意力，是一件非常困難的事。」檢方也從孩子的頭髮採檢結果發現，兩名年紀較大的孩子身上殘留「曲馬多」（Tramadol）鎮靜劑。

儘管卡洛琳否認犯罪，辯護律師也強調孩子當時意識相當清楚，這些間接證據都不足以定罪。目前全案正在南澳州最高法院（South Australian Supreme Court）審理當中，預計至少會花上六星期。

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