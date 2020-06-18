新任期交所董座吳自心首度主持股東會　預告未來1年推新商品

▲台灣期交所新任董事長吳自心。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

臺灣期貨交易所今（18）日召開109年股東常會，由期交所董事長吳自心主持，證期局期貨管理組組長黃厚銘列席指導。本次股東會通過每股配發股利3元(含現金股利2.6元及股票股利0.4元)。

期交所表示，臺灣期貨市場108年在市場振幅及波動度較107年下滑影響下，全年交易量仍達到2.61億口，較107年3.08億口減少15.36%；在交易量挹注營收下，期交所108年稅後淨利達19.49億元，每股稅後盈餘5.5元。

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雖整體交易量略為回檔，但夜盤的表現亮眼，108年夜盤交易量較107年成長6.5%，夜盤占同商品日盤交易量比重則成長至29.8%，創下夜盤上線以來新高。

不過，因新冠病毒疫情致全球金融市場動盪，109年迄今(截至5月底)日夜盤交易占比再成長至37.2%，顯見夜盤已成為交易人盤後交易避險的主要管道，充分發揮期貨市場的經濟功能。

吳自心表示，期交所近年來研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。在新商品部分，繼108年推出「美國那斯達克100期貨」及「富櫃200期貨」後，今年6月8日再推出「臺灣永續期貨」及「臺灣生技期貨」兩項特色商品，滿足國人交易需求，持續為期貨市場挹注新動能。

另外，制度面部分，吳自心說，為防範盤中瞬間價格大幅異常波動，期交所自107年起分階段建置期貨市場動態價格穩定措施，108年即已適用國內及國外股價指數期貨及臺指選擇權，今年6月8日起再納入ETF及匯率類期貨。

最後，吳自心也感謝股東支持，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。

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