中印邊境加萬谷衝突　因中國在戰略高地建哨站

▲印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里18日專電

熟悉中印部隊加萬谷衝突內情人士指出，這次衝突導因於中國意圖在加萬谷山脊第14巡邏點的戰略高地設立一座觀察哨站，印度部隊前往勸說拆除，結果引發衝突。

新德里有軍方背景人士告訴中央社記者，這次衝突的原因，是中國解放軍意圖在拉達克（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）位於山脊高地的第14巡邏點興建一座觀察哨站。

這名人士指出，中國解放軍若設立觀察哨站，將可俯瞰河谷及印度軍方修築拉達克達布克（Darbuk）經施約克（Shyok）到陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi）道路的所有情況，且隨時可由山脊派兵下來攔截道路上行駛的車輛。

這名人士強調，中國解放軍此舉，已違反雙方於6月6日軍團指揮官會議所達成逐步從對峙點撤離部隊的共識。

▲印度軍方背景人士透露，此次衝突是解放軍意圖在拉達克（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）位於山脊高地的第14巡邏點興建觀察哨站。圖為加萬谷衛星影像。（圖／路透）

這條從拉達克達布克經施約克到陶貝奧迪的道路對印度在中印邊境部署和調動軍隊非常重要，因為道路連接駐紮第14軍團的列城（Lah），及雙方部隊最常巡邏發生摩擦的班公錯湖（Pangong Tso），並通往加萬谷，同時還連接一座世界海拔最高、可降落C-130J運輸機的簡易機場。

印度軍方人士說，當上述道路完成後，等於打通拉達克一帶的印度軍事部署，面對敵人入侵時，將可有效立即反應。

根據印度媒體報導，中國因印度修築這條道路，才派兵越過實際控制線，中印部隊因而在5月初發生拉達克鬥毆事件，導致雙方對峙迄今。

但印度軍方人士強調，中國軍方在實際控制線中國那一側早已完成許多道路和戰備設施興建與部署，印度因而在印度這一側加快修築與部署，憑什麼中國自己可以修築，就不准印度修築。

▲印度軍方和學者則表示，過去中國一直默認加萬谷在印度控制之下，屬於中印實際控制線印度這一側，中國已撕毀先前雙方的默契與共識，意圖武力擴張。圖為印度軍方車隊。（圖／達志影像／美聯社）

不過，中國西部戰區新聞發言人張水利聲稱，加萬谷地區主權歷來屬於中國，印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題的協定，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情。

但印度軍方和學者則表示，過去中國一直默認加萬谷在印度控制之下，屬於中印實際控制線印度這一側，中國已撕毀先前雙方的默契與共識，意圖武力擴張。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，為阻止中國部隊在加萬谷山脊興建觀察哨站，上校指揮官巴布（B Santosh Babu）15日晚間7時率50人組成的部隊前往第14巡邏點，並按照中印先前協議，在爭議地區巡邏時不配槍枝，勸說中國部隊拆除觀察哨站結構，但中方拒絕，短短幾分鐘內雙方爆發肢體衝突。

報導引述軍方消息人士說，雙方隨後都增援部隊，約7個小時的肉搏戰中，中方持鐵棍和釘滿釘子的木棒（狼牙棒）攻擊印度士兵，雙方還有一些士兵掉入水中；最後，這場衝突造成印度20名軍人死亡，中國有40到45人傷亡。

不願具名的印度官員指出，按照先前協議，中國部隊應該從加萬谷對峙點以東撤退5公里，但中國部隊上週又前進到原來對峙點，「他們似乎已經準備好持續對峙」。

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