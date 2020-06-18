快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

▲央行總裁楊金龍 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

中央銀行今（18）日下午召開今年第2季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布不降息，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率分別為1.125%、1.5%、3.375%。

另外，全年經濟成長率預測下修為1.52%，低於主計處預估的1.67%。央行指出，展望下半年，疫情發展將續影響全球經貿動能，抑制台灣出口，亦不利外國人來台旅遊，服務輸出成長仍將受限。隨國內社交規範鬆綁，政府啟動振興消費措施，民間消費可望回穩，加以民間投資溫和成長，政府支出穩健增加，預期經濟成長率將逐季回升；央行預測本年經濟成長率為1.52%。

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央行表示，由於國內渡情控制得宜，加以政府擴張性財政政策及本行寬鬆貨幣政策逐漸發揮成效，經濟運作尚屬正常。儘管全球景氣前景仍西臨諸多不確定性，惟在內需支撐下，國內經濟可望溫和回升，加以國內目前通膨低緩與通膨預期下降應屬短期現象，預期下半年物價回穩，央行理事會認為維持政策利率不變，廣續寬松貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。

此外，本年1至5月消費者物價指數(CPI)平均年增率為-0.11%，主要受油料費、燃氣等能源價格大跌影響；不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為 0.29%。至於下半年，市場預期國際油價隨疫情趨緩將漸回升能源價格下跌對國內物價的影響可望減弱，加以國內消費需求回穩，預估CPI年增率將高於上半年；央行預測本年CPI及核心CPI年增率分別為0.01%及0.36%。