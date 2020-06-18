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Chrome擴充功能爆「資安漏洞」！　Google急下架70↑惡意軟體

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▲Google公司,Alphabet。（圖／路透）

▲Google瀏覽器Chrome的線上應用程式商店被發現出現惡意程式，可能竊取用戶個人資料。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

Google瀏覽器Chrome驚爆資安漏洞，其線上應用程式商店中，部分擴充功能與附加套件被發現是間諜程式，可能竊取用戶個人資料與敏感資訊。Google表示，上個月收到研究者警告以後，已經下架超過70個惡意軟體。

《路透社》獨家報導指出，「喚醒安全」（Awake Security）的研究人員在Chrome線上應用程式商店發現最新間諜程式，透過一些擴充功能或附加套件，竊取使用者瀏覽紀錄與數據等敏感資訊，累計高達3200萬下載次數。

「喚醒安全」共同創辦人、首席科學家哥倫布（Gary Golomb）認為，根據下載數量來看，這是Chrome線上應用程式商店迄今影響最深遠的惡意活動。

研究者指出，大多數擴充功能是用來警告用戶即將拜訪問題網站，或者檔案即將轉變格式，卻同時竊取個人資料；如果民眾使用家用電腦打開瀏覽器上網，就有可能連結到特定的一系列網站，將敏感資訊傳送出去，但使用企業網路的用戶似乎不會受害。

▲▼ Google Chrome。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google Chrome的擴充功能驚爆資安漏洞，公司表示，上個月已經下架超過70個惡意的擴充功能程式。（圖／達志影像／美聯社）

「喚醒安全」指出，惡意軟體研發人員向Google提供假的聯絡資訊，因此大家目前仍不清楚幕後黑手是誰，但是，其中涉及的1.5萬個互相連結之網域都來自以色列小型網路服務公司Galcomm（גלקום）。

Galcomm所有者福格爾（Moshe Fogel）則回應，他的公司沒有參與任何惡意活動，「正好相反，我們與執法單位和安全機構合作，盡其所能地防範未然」。

Google表示，上個月收到研究者的警告以後，已經下架超過70個惡意軟體。發言人韋斯特沃（Scott Westover）說，「當我們被通知，網路商店裡的擴充功能違反我們的政策時，我們將會採取行動，把這些事件當成培訓素材，改進我們的自動與人工分析」。

《路透社》指出，Google過去曾經承諾要提供更加嚴密的監督，如今未能好好保護瀏覽器與用戶，卻拒絕說明這次事件的細節、破壞程度，或者公司為何沒有自行偵測並移除這些惡意軟體。

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