上網搜尋「白天如何性侵並逃脫」　惡男犯案隔天就落網入獄16年

▲男子犯案前還特別上網進行調查。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國伯恩茅斯市(Bournemouth)發生一起性侵案件,一名女子清晨6時被人發現倒在路邊,臉部慘遭毆打受傷嚴重,送醫檢查發現被性侵,警方根據監視器畫面很快逮到凶嫌,發現對方在犯案前竟然特地上網搜尋「如何在大白天性侵女性」、「性侵後如何逃脫」等資料,行為令人髮指。

事件發生在去年11月13日凌晨5時40分,一名40多歲正要去上班的女清潔工,獨自走在多塞特郡(Dorset)街上時,遭29歲男子韋斯特(Luke West)攻擊性侵,臉部嚴重受傷的她直到上午6時10分被人發現昏倒在路邊。

警方根據監視紀錄器畫面,隔日便逮捕當時人在附近閒晃的韋斯特,他落網後表示,當天下班後曾和朋友去脫衣舞俱樂部遊玩,後來一同回到朋友住處,可是半夜睡不著便獨自上街散步,結果嗑了藥以後神智恍惚,清醒後發現眼前有一名女子受害,他趕緊跑出去想要找到嫌犯。

監視器畫面顯示,韋斯特巧遇正要去上班的受害人後,便從後方攻擊,造成對方臉部、頸部、胸部和手臂嚴重受傷,而且上網搜尋紀錄中還找到「如何逃脫性侵」等資料,再加上受害人指證,16日開庭時,因性侵、故意造成嚴重身體傷害等罪判處入獄16年。

