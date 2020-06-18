理財周刊／內需基建　按進度獲利入袋

兩韓情勢緊張、疫情可能再起等不確定因素影響股市震盪，漲多個股需要時間整理，但內需基建預算已編列，相關概念股未來成長可期。

文／馮泉富

上周才剛剛提醒投資人，純粹由資金堆砌的行情，歷史經驗上通常並不持久。言猶在耳，美股於6月11日就出現了一記長黑；美股道瓊指數重挫了1861點，再次喚醒了市場的危機意識。

企業獲利成長動能 股價至終要反映

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眾所周知，短期影響股價的因素眾多，但最後終究還是反映企業獲利之成長動能；成長動能趨弱甚至衰退，時間拉長，股價還是很難與基本面脫鉤的。就訊息面而言，投資人又再擔憂什麼事呢？主要是擔憂全球第二波疫情來襲。

根據大陸國家衛健委數據，截至六月十四日為止，北京於一周之內新增新冠病毒確診人數有七十九例，大陸國務院副總理孫春蘭在國務院聯防聯控會議上也表示，疫情擴散的風險升高，因此，大興區已經啟動戰時機制。

於此同時，美國亞利桑那州、德州與阿肯色州新增確診人數也同樣呈現上揚，更增添市場對第二波疫情面臨爆發的疑慮。目前各國政府將面臨兩難決擇，看是要犧牲公衛讓經濟解封，還是犧牲經濟持續採取封鎖管制。

不過，若撇開疫情因素，事實上就算沒有疫情的訊息干擾，股價漲多了，在獲利了結賣壓之下原本就容易回檔，疫情訊息只是放大震盪幅度而已，是代罪羔羊；真正的核心因素，應該是股價與實體經濟的基本面脫鉤太遠。

基本面猶如主人，股價猶如活潑的狗；當狗跑得太前面，大概率會有兩種動作，一是停下來望著等主人，二是回頭跑找主人，這就是全球股市目前的狀態。投資人現階段只要確認一件事，目前的回檔不是崩跌的開始就好。該如何研判呢？得先由金融市場的資金鏈角度切入。

未見資金斷鏈現象 股市崩跌機率很小

股市要崩跌，金融市場必須有資金斷鏈的因素出現。主要有兩大類，一是企業驟然出現大量違約，二是金融市場流動性急縮(例如美元荒)。就「企業違約概率」而言，可觀察美國風險信用利差之概況。附圖的信用利差為美林CCC等級高收益債券殖利率減去美國十年期政府公債殖利率(無風險利率)，此指標反映市場對未來企業違約風險的預期。

由於高收益債券為較低信用評等公司所發出的債券，因其信用風險較大，故殖利率會較一般投資等級債券來得高；當企業經營狀況良好，未來現金流量成長，倒閉的風險降低，則會呈現殖利率降低，信用利差降低，代表全市場企業的整體違約率低，自然不會有資金斷鏈的問題。

以目前「信用利差」的位階來觀察，位於13.67％，屬於中間位階，尚未出現異常，企業違約預期仍屬正常範圍。

就金融市場短期流動性的問題而言，可觀察美國TED利差。TED利差為三個月期美元Libor與公債殖利率利差，用來衡量國際金融市場上拆借利率與無風險利率之間的差距，其可以反映市場流動性狀況。

當國際金融市場投資者不管任何原因，避險情緒上升時，對於市場借貸活動往往要求更高的回報，從而使市場資金供給趨於緊張，甚至國際上出現局部地區美元荒，將造成TED利差擴大，就可能引發金融機構資金斷鏈之危機。以目前TED利差仍處○．一五％的低水位，代表流動性正常。

實體經濟基本面仍未跟上 股市漲多拉回難避免

現階段股市最大的問題在於領先反彈的幅度頗大，尤其NASDAQ指數已領先創歷史新高之下，實體經濟的基本面能否跟得上是一大疑慮。經濟合作發展組織(OECD)日前發布最新全球經濟展望報告，若是爆發第二波疫情，OECD預估全球經濟衰退幅度恐擴大到七．六％，明年即便反彈也只有2.8％的成長率。

針對主要經濟體的預估，正常狀態下，美國今年GDP預估萎縮7.3％，明年正成長約四．一％；若萬一爆發第二波疫情，美國今年經濟衰退幅度約8.5％，明年成長率僅1.9％。

歐元區今年經濟正常狀態預估萎縮9.1％，明年擴張幅度可望達6.5％；但若第二波疫情來襲，歐元區今年衰幅將拉大到11.5％，明年正成長僅3.5％。

另外，英國恐怕是OECD成員國中，經濟衰退最嚴重的國家。OECD預期英國今年GDP萎縮11.5％，明年成長率預估達九％；但如果疫情二次爆發，今年萎縮幅度將擴大成14％，明年可能僅成長5％。

至於美國FED對自身的評估，聯準會預測今年GDP約衰退6.5％；失業率、PCE、核心PCE則分別為9.3％、0.8％、1.0％，預計明年GDP將成長5％，失業率將回穩至6.5％。

無論如何，以上的數據要支撐股市於高位是不容易的，只能期待實體經濟復甦力道能轉強，讓股市回檔的支撐點墊高，這對投資人是最理想的狀態。

官方加強財政刺激 持續拉抬就業市場

該如何觀察經濟復甦力道呢？就業市場是重要指標之一。根據美國商務部公布資料顯示，至六月六日止的當周，初領失業救濟人數降至約154.2萬人，是連續第十周人數下滑，勞工市場已開始復甦。

另外，經季節性調整後，商務部將五月三十日止的一周之初領失業救濟人數上修為190萬人；重點是同一期間請領失業救濟超過一周的人數為2093萬人，這仍舊是一個龐大的數據。

由圖表五的紅色曲線觀察，「連續申請失業救濟金人數」下降的速度太慢，未來將傳導至消費端，而美國經濟成長七成又靠消費，這就是眾所周知的「灰犀牛」。也因為有這層壓力在，Fed將持續以超寬鬆的貨幣政策支持經濟，2022年前都不會升息。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)並透露第四波振興方案將有「至少二兆美元」計畫投入製造業，其重點可能放在基礎建設並擴大產業及個人補助，目的就在對經濟成長作強刺激。

另外，Fed也將放寬「中小企業貸款計畫」(Main Street Business Lending Program)規定，讓更多受疫情重創的中小型企業能獲得金援，並延長企業還款期限，從四年延長到五年，而且頭兩年無須償還本金。投資人可逐周追蹤，若未來「連續申請失業救濟金人數」下降的速度加快，代表復甦力道轉強，股市較易獲得支撐。

如前所述，目前全球外部環境變數仍多，但加權指數領先反彈至高檔區，俗話說股價漲多了就是利空。以台股市值GDP之比值(巴菲特指標)而言，目前約183.6，距離歷史高點194.14並不遠，投資人當步步為營。

政府拚內需基建 電力商機宜留意

在選股策略上，以產業景氣能見度高為原則，不追求高回報。例如，政府多次宣示2025年再生能源占比要達到20％，台電也有規劃自建離岸風場與所有離岸風電上岸電網增強計畫，相關計畫總投入約1500億元。

台電「離岸風力發電加強電網第一期」計畫從今年起進入密集投資期，今年編列49.1億作為強化電網，明年編55億元，預計2025年十二月底完工，總預算高達606.79億元，預計可帶動電纜、變壓器、開關器、鋼構等相關產業商機，相關族群未來二至三年營運透明度極高，值得密切追蹤。

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