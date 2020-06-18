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先探／PS5拉貨潮　供應鏈曝光

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（圖／先探投資週刊 提供）

ＰＳ４遊戲機進入生命周期尾聲，新一代ＰＳ５正式問世，即使售價與具體發布日期皆未透露，但相關供應鏈拉貨潮已準備動起來。

文／劉瓊雯

索尼（Sony）新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）在六月十二日凌晨舉行的「未來遊戲」（The Future of Gaming）線上發表會中正式亮相；特別的是，此次新機將推出兩款機種，分別為搭載Ultra HD藍光光碟機的「標準版」和未搭載光碟機的「數位版」，但目前官方僅表示將於今年稍晚問世，並未透露售價與具體發布日期，即便如此，依舊引發了市場熱議。

ＰＳ４邁入生命周期尾聲

請繼續往下閱讀...

回顧前一代ＰＳ４上市後的表現，在二○一三年短短不到一年，全球銷量突破千萬台，如今距離ＰＳ４上市時間已逾七年，不過，從索尼二○二○年第一季揭露的財報中顯示，ＰＳ４在全球銷售已超過一．一億台，可以說是熱度不減，至今仍擁有一票死忠粉絲，若要給予史上最暢銷的遊戲主機稱號一點也不為過。

然而，隨著ＰＳ４遊戲機邁入生命周期尾聲，從去年開始就不斷傳出ＰＳ５問世的傳言，在經歷了曝光、延遲、等待後，ＰＳ５終於在今年露臉，惟受到全美示威活動影響，原定六月五日就該亮相的ＰＳ５，延後至十二日，雖然晚了幾天，但可以知道的是，ＰＳ５的生產計畫仍按照進度；索尼互動娛樂（ＳＩＥ）執行長表示，ＰＳ５上市後，預估將有一五○○萬至二五○○萬用戶轉換至ＰＳ５。

如今，ＰＳ５造型與規格皆正式亮相，即便售價與銷售日期索尼仍三緘其口，但市場上看好在ＰＳ５正式銷售後，可望帶起一波遊戲機熱潮，相關供應鏈如替超微（ＡＭＤ）代工的台積電，組裝廠鴻海、鴻準、和碩，ＩＣ載板廠欣興、南電，均熱片供應商健策、超眾，電源供應器光寶科、台達電、群光、群電，供應接頭的電子組件廠正崴，微機電（MEMS）麥克風廠鈺太，以及NAND Flash快閃記憶體控制晶片商群聯等供應鏈的股價可望在此波拉貨潮挹注下而有所表態。

技術規格皆提升

事實上，索尼年初已經率先公布了ＰＳ５的技術規格，該款主機將搭載八核心超微量身打造的Zen 2全新架構半客製化晶片，最高運算時脈為3.5GHz；與遊戲效能有關的ＧＰＵ則也是採用AMD RDNA 2架構的半客製化繪圖處理器，還同時整合了三個ＧＰＵ運算單元，另外支援以RDNA 2架構的Ray-Tracing光線跟蹤技術，時脈最高則是來到2.23GHz，並能達到相當10.28 TFLOPs 的運算能力。

此外，隨著遊戲畫面的細緻度提升，遊戲本身的容量相對越來越大，讀取時間則會跟著拉長，相較於傳統硬碟，固態硬碟（ＳＳＤ）可有效壓縮遊戲的讀取時間，因此，ＰＳ５遊戲機首度改採NAND Flash晶片製造的固態硬碟PCIe Gen 4作為儲存裝置，速度最高可達5.5GB/s。

為了因應更絢麗的畫面與更流暢的表現，採用目前最先進的GDDR6記憶體，且記憶體高達十六ＧＢ。種種規格與前一代ＰＳ４相比，效能與容量皆顯著提升，而價格也比前一代ＰＳ４更貴，有望挹注相關供應商的毛利。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2096期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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