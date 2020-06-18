　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／GaN快充即將取而代之？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

快充時代到來，蘋果不得不順勢跟進，沿用了超過十年的五Ｗ充電頭，明年將走入歷史，同時宣告未來GaN快充的商機將加速滲透。

文／林麗雪

蘋果５Ｇ新機呼之欲出，新一代iPhone除了確定將以既有結構光３Ｄ感測技術，搭配後置時差測距（ToF）鏡頭，大力往AR/VR、景深攝影應用邁進外，據了解，供應鏈也傳出，原搭配在iPhone 11的五Ｗ白色充電豆腐頭，確定將走入歷史，新款iPhone將全面搭配18W PD充電器，凸顯高瓦數的快充商機，已是未來的潮流趨勢，下一世代的蘋果快充商機，也將跟著受矚目。

十八Ｗ快充明年將成標配

請繼續往下閱讀...

儘管iPhone 11全系列機型都已支持USB PD快速充電功能，並且最大功率也都達到二二Ｗ以上，但蘋果僅在iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max這二款高端機型配備18W PD充電器與USB-C to Lightning快充線，入門基礎款的iPhone 11，雖然支持USB PD快速充電功能，但配備的仍是五Ｗ的充電頭，為市面上唯一一款沒有隨附快充的旗艦手機，實測iPhone 11要完全充飽電需耗時三小時四五分鐘，充電過慢成了iPhone 11熱銷後的最大敗筆。

在新一代手機上，改善手機快充已成了蘋果不得不正視的問題，畢竟，安卓陣營近年急攻快充商機，不僅是十八Ｗ、二○Ｗ快充頭早是標配，就連四○Ｗ、五○Ｗ、六五Ｗ的快充頭手機，也發展迅速，安卓陣營針對手機電池快充發展得風生水起，確實讓蘋果流失了些許的市占，隨著５Ｇ全系列商品即將問世，快充已成為消費者購買手機的一大考量，蘋果也不得不讓五Ｗ充電頭走入歷史。

終於，在市場期盼了多年後，據悉，供應鏈已被通知，蘋果五Ｗ充電頭將出貨至今年底，明年起將正式走入歷史，也正式宣告蘋果將正式跟上快充腳步。

成本考量 GaN快充還要等

惟就安全及穩定性的考量來看，業者指出，雖然第三方快充設備已遍地開花，尤其小米日前推出Type-C 65W GaN（氮化鎵）快充插頭，加上非蘋手機陣營搭載65W GaN快充產品動作積極，包括聯想、Anker、倍思等品牌業者也先後推出相關產品，但預料蘋果對於快充產品的採用，仍將會是漸進式發展策略，十八Ｗ可望先成為標配，但距離蘋果推出GaN快充，恐怕仍需要些時日。

蘋果在快充市場發展牛步，成本其實是最大考量。雖然GaN快充有著許多優勢，但從製造端來看，規模經濟仍不夠，導致產品價格仍偏高，是消費性電子產品仍未大量採用的主因，加上消費者仍有擔憂，GaN快充生產技術是否已成熟到不會傷害手機電池、甚至安全性問題是否已全面排除，都是GaN快充仍未全面普及的原因。

不過，長期來看，由於GaN的材料特性能提供更高的能量轉換效率，降低了功耗，減少了充電時的發熱問題，這是GaN快充能相對傳統快充勝出的第一關鍵；再者，GaN充電器擁有更大的功率密度，能夠實現更快的充電速度，且GaN充電器功率元件的開關頻率顯著高於傳統快充中的矽功率元件，因此充電器產品體積可以更小、攜帶更為方便，這些優勢都讓消費電子大廠躍躍欲試採用。

一般預料，隨著５Ｇ商用到來，手機續航、充電都面臨新的挑戰，加上筆電更改充電設計，都會加速GaN快充應用在手機和筆電等消費性電子設備配件市場，未來市場滲透率有望持續提升。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2096期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
獨／新北驚爆校園霸凌！遭羞辱「破X」...國1女崩潰自殘　媽
安倍宣布將先鬆綁4國入境限制　網傻眼：台灣呢？
快訊／高雄某大學內「驚見棄嬰」！送醫不治死亡
快訊／國1北上「5車連環撞」！　車流塞爆6公里
吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒答應求婚…準老公是朱家外甥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

女行員內神通外鬼詐貸3億炒房　兆豐銀：強化系統　損失有限

永慶房屋逆勢成長　宣布加薪並擴大徵才

疫情帶旺　機器人產業「中長期向上」趨勢沒變

群聯預計投資SONY儲存部門！專攻客製高階影像儲存市場　因應YouTuber需求

彰銀案卡台新金併購之路　金管會指引2條路！

貿協：跨境電商是高度成長市場　中小企業應超前部署

亞銀下修今年亞洲開發中國家GDP預測至0.1%　對台估值仍優韓、港

達爾膚股東會通過配發股息3.86元　訂定7/15為除息交易日

美原油價格回跌 主要能源高管卻稱：最壞的情況已過

旺宏斥資85億在台擴廠　聚焦3D NAND快閃記憶體前瞻技術

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

女行員內神通外鬼詐貸3億炒房　兆豐銀：強化系統　損失有限

永慶房屋逆勢成長　宣布加薪並擴大徵才

疫情帶旺　機器人產業「中長期向上」趨勢沒變

群聯預計投資SONY儲存部門！專攻客製高階影像儲存市場　因應YouTuber需求

彰銀案卡台新金併購之路　金管會指引2條路！

貿協：跨境電商是高度成長市場　中小企業應超前部署

亞銀下修今年亞洲開發中國家GDP預測至0.1%　對台估值仍優韓、港

達爾膚股東會通過配發股息3.86元　訂定7/15為除息交易日

美原油價格回跌 主要能源高管卻稱：最壞的情況已過

旺宏斥資85億在台擴廠　聚焦3D NAND快閃記憶體前瞻技術

「印度寶傑」理智斷線嗆爆中國來賓：我們將不擇手段建路、建橋、建隧道

《莒光園地》女主播介入少校婚姻！2度偷情被抓包還嗆：正宮該好好檢討自己

中職／陳晨威打擊想太多　改排9棒鬆一下

嘉義中埔和興社區年包萬顆粽　分送獨居弱勢戶

宜蘭2街友互看不順眼　酒後被打傷…拿水果刀刺死對方

ØZI代表台灣同台JAY PARK...公益開唱「暖募抗疫資金」！

三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

Twitter針對部分iOS用戶啟用「語音貼文」功能！　所有人皆可瀏覽收聽

網傳紓困「大學生領9000元」連發3個月！　教育部回應了

宮崎駿搶救電影院！《神隱少女》4神片重上映「開372廳」…網跪：戴口罩也要去

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

財經熱門新聞

快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

凱擘等19系統165萬戶與中天、TVBS爆授權爭議

晶電、隆達共同成立投資控股公司　100%換股完成將雙雙下市

拒當「下流老人」！財經專家祭退休理財規劃策略

九五汽油下周恐漲破23元創3個月新高　專家：油價估將連8漲

NCC決議低功率藍芽耳機、Zigbee不列管

台灣第一家！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

威力彩今晚開獎！　頭獎衝8.5億今年新高　

憂勞保破產　退休族如何存養老股

即／大樂透頭彩1.06億　大里一注獨得！

晶電、隆達重大訊息待公布　18日雙雙暫停交易

台積電開盤2分鐘完成填息！每季配息來第2快

接班　蔡衍明兒子接任國票金副董

台積電送出648億現金！　謝金河：「配息」可以看出績優企業的信譽

更多熱門

相關新聞

高通推首個5G與AI功能機器人平台

高通推首個5G與AI功能機器人平台

晶片大廠高通宣布推出機器人RB5平台，這個平台是高通專為機器人設計，是奠基於先前的RB3平台的基礎上所推出。不過相對於RB3平台，RB5平台進一步地加載了5G與AI功能。

先探／資金開趴　台股嗨翻天

先探／資金開趴　台股嗨翻天

先探／特斯拉的汽車革命

先探／特斯拉的汽車革命

被雙雄欺負？台灣大蔡明忠笑稱：他們說台灣大不是「雄」

被雙雄欺負？台灣大蔡明忠笑稱：他們說台灣大不是「雄」

談5G資費「天花板」　台灣大蔡明忠：晚上都睡不著覺

談5G資費「天花板」　台灣大蔡明忠：晚上都睡不著覺

關鍵字：

先探投資週刊GaN5G

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

中印激戰6小時！血腥戰場曝

屏縣府為女童侵犯案槓隋棠 　潘孟安怒了

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面