　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／謝金河：資金行情的全境擴散

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

今年三月，在肺炎疫情最恐慌的一刻，美國道瓊指數在三月十六日這一天重挫二九九七點的時候，國泰投信董事長張錫在工商時報的訪問中說了一句很傳神的話，他說「台股還會再旺十年」，在市場最悲觀的時候，他很勇敢看好台股會再旺十年，這是要有很大勇氣的論述。

研究報告不可盡信

現在回頭看，疫情衝擊最大的時候，美國道瓊一度重挫一萬一千多點，台股也跌到八五二三．六三，一直到國安基金宣布進場護盤，台股才止住跌勢，這一次櫃買指數從一○二．二七拉升到一五六．六三，彈升了五四．三六％，這個彈幅一點也不輸上了萬點的Nasdaq，櫃買指數比加權指數出色，這當中，今年以來外資賣超台股逾六千億元，台股成了外資提款機，也因為這樣，今年台股三大指數出現櫃買漲幅大過加權指數，加權指數又大過摩台指的現象，這跟往年外資帶動的行情完全不一樣。

請繼續往下閱讀...

櫃買表現的出類拔萃，最重要的源頭是疫情造就了台灣防疫股大漲，例如口罩隊的敏成、南六、恆大、康那香漲幅都十分驚人，再到防疫設備如額溫槍的熱映、泰博，到豪展；然後是疫苗國家隊，以高端疫苗、國光還有ABC-KY，是三箭頭。最近核酸檢測的瑞基、普生、台康、金萬林一直在奔馳。這一周我們去看普生，半年前去的時候，普生的股價大約十二元左右，那時克緹私募，以每股十元投資普生，而普生從一九八四年創業辛苦奮鬥二十幾年，每股淨值剩下一．八元，沒想到這次核酸檢測鹹魚翻生，這次股價居然創下一九七元新高。

我們來到普生參訪，很多團員都問我普生還可不可以買，還有人傳了一篇統一投顧的報告給我，說統一投顧估普生明年ＥＰＳ會達到四一元，我想市場投機力起來的時候，所有消息都會風生水起，但研究報告不可盡信，很多炒股堆出來的夢，最後都不會兌現，像基亞、浩鼎炒作最厲害的時候，很多人告訴我，股價會上萬元，證交所的電腦系統會被迫修改，但是炒股船過水無痕，當年那些夢幻題材，已經沒有人感興趣。

最近熱門的合一、中天十五日宣布解盲成功，股價聯袂漲停，再度成為市場焦點，媒體報導富邦兩個大家長都是合一大股東，其中蔡明忠有六六九八張，蔡明興在二八八四一張，富邦人壽有一五三九二張，兩兄弟加起來三五五三九張，這新聞會引來大家注意，主要是富邦很難想像會跟合一排在一起，這回這麼好的事，富邦兩個大家長都在其中，外人只有羨慕的份。

從生技股的奔馳可以看出，台股這回再度蓄積三十年前台灣錢淹腳目的狂勁，張錫的台股還會再好十年，也許會被他說中，這當中，從生技股的狂熱，且熱潮不退，可以看出台灣這次資金行情的底蘊非常之深。到十五日為止，外資賣台股六○二一億元，三月外資淨匯出三一五○億，照理說，新台幣會大幅貶值，但是，台幣不貶反升，且強勁的程度還超過美元，今年新台幣可以說是全世界最強勢的貨幣，台幣如此的強勁，很大的原因是過去逃竄出去的內資，可能透過各種管道班師回「巢」，這個資金行情會蔓延到很多角落。

生技股連動到低價股

例如，生技股的高端疫苗大漲，回頭基亞又說子公司獲得疫苗執照，基亞炒作再起，高端疫苗、基亞大漲，又推著云辰往前走，最近云辰從五．八七元跑到十六．○五元，一下子漲了一倍多，云辰的本業是蜂鳴器，本業不會賺錢，但因云辰投資基亞，基亞又投資高端疫苗，形成強而有力的價值鏈，云辰這回的大漲，也可能從生技股傳動到有價值的低價股上。

最近很多大家不太熟悉的低價股突然大漲，像紡織股的南緯股價突然從六．○三大漲到三二．六五元，昶和從八．○三漲到十九元，股價也漲了一倍多，弘裕從七．四三漲到十九．一元，最近這種低價紡織股又從如興、聯發、利華發動漲勢，這些紡織股都沒有業績，有些公司還虧損累累，但股價突然猛力大漲，像南緯漲了那麼多，我特別看了一下，南緯去年虧損一．七二億元，今年首季又大虧一．五八億，每股淨值八．六五元，業績不佳，股價卻大漲，原來是公司將台南廠轉列投資性不動產，南緯染紗廠有八九三八坪，紡紗廠有二九六三坪，上萬坪土地待價而沽，昶和在蘆竹有八千坪土地，中壢有四一五五坪，原來股價飆漲是因為土地。

如果資金行情襲向資產，那麼三十年前台灣錢淹腳目的行情又可能重現，最近士紙宣布開發土地資產，股價已拉出兩支漲停板，士紙這一拉，也許會讓新紡、士電更受到注意，紡織股的嘉裕其實也是大資產股，在這種情況下，有資產題材的低價股可能成為資金行情的標的，例如股價在八元左右的憶聲，結束了Best倍適得賣場，連續兩年都有息可配，去年是○．三二元，今年是○．二二元，低價股有配息，這是選股第一個訊號。

憶聲物超所值

這當中，憶聲財務結構健全，自有資產率逾七○％，帳上有六．二四億現金，負債十．八億，本業小賠二四一萬，在桃園中壢總部有四千多坪土地，台北民權東路有一五二坪土地，基隆路一段也有土地及大樓六六二坪，如果從資產角度看，憶聲可算是物超所值的低價股。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2096期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
連追劇3天！20歲櫃姐半夜「不對勁」…醫照X光見「塌一大塊」
男大生「化骨水」殺人！他後腦勺冒白煙…痛苦走100m倒人行道
二女兒閃嫁朱立倫外甥！吳宗憲被問「嫁妝」...親回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

彰銀明股東會改選董事　財政部：台新金未有退讓的跡象

金管會准許超商刷卡買紙本3倍券　20日發布後上路！

台灣經濟谷底已過！楊金龍：有望成NIKE型復甦

銀行辦紓困貸款破兆元！　金管會要求給績優行員「具體」獎勵

楊金龍談美匯率報告　直言「寫報告」、口頭說也是種干預

先探／謝金河：資金行情的全境擴散

理財周刊／景氣不明　美元貶值趨勢升高

疫情、紓困影響都不怕　36家國銀壓力測試全數過關！

女行員內神通外鬼詐貸3億炒房　兆豐銀：強化系統　損失有限

永慶房屋逆勢成長　宣布加薪並擴大徵才

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

彰銀明股東會改選董事　財政部：台新金未有退讓的跡象

金管會准許超商刷卡買紙本3倍券　20日發布後上路！

台灣經濟谷底已過！楊金龍：有望成NIKE型復甦

銀行辦紓困貸款破兆元！　金管會要求給績優行員「具體」獎勵

楊金龍談美匯率報告　直言「寫報告」、口頭說也是種干預

先探／謝金河：資金行情的全境擴散

理財周刊／景氣不明　美元貶值趨勢升高

疫情、紓困影響都不怕　36家國銀壓力測試全數過關！

女行員內神通外鬼詐貸3億炒房　兆豐銀：強化系統　損失有限

永慶房屋逆勢成長　宣布加薪並擴大徵才

日職／明天終於開打了　王柏融IG：非常興奮與期待

南亞第三高　孟加拉新冠確診數超過10萬例

夏天就要吃鳳梨！「抗發炎、改善高血壓」好處多　但3種人要小心

日職／宋家豪隨隊一軍　隨時加入分擔牛棚

今夏爆款「星巴克小雛菊」系列　6／19結帳85折又潮又省錢

獨／新北驚爆校園霸凌！限動辱「破X」...國1女崩潰自殘　同學嗆：期待上新聞欸

彰銀明股東會改選董事　財政部：台新金未有退讓的跡象

中職／西武迎接主場開幕戰　萊恩送上手繪祝福

傳印度派兵增援！「責任不在中方」趙立堅10字回應

遶境現場曝！大甲媽回鑾彰化市　方仰寧說話了

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

財經熱門新聞

快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

凱擘等19系統165萬戶與中天、TVBS爆授權爭議

晶電、隆達共同成立投資控股公司　100%換股完成將雙雙下市

拒當「下流老人」！財經專家祭退休理財規劃策略

九五汽油下周恐漲破23元創3個月新高　專家：油價估將連8漲

NCC決議低功率藍芽耳機、Zigbee不列管

台灣第一家！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

威力彩今晚開獎！　頭獎衝8.5億今年新高　

憂勞保破產　退休族如何存養老股

即／大樂透頭彩1.06億　大里一注獨得！

晶電、隆達重大訊息待公布　18日雙雙暫停交易

接班　蔡衍明兒子接任國票金副董

台積電開盤2分鐘完成填息！每季配息來第2快

台積電送出648億現金！　謝金河：「配息」可以看出績優企業的信譽

更多熱門

相關新聞

PS5拉貨潮　供應鏈曝光

PS5拉貨潮　供應鏈曝光

索尼（Sony）新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）在六月十二日凌晨舉行的「未來遊戲」（The Future of Gaming）線上發表會中正式亮相；特別的是，此次新機將推出兩款機種，分別為搭載Ultra HD藍光光碟機的「標準版」和未搭載光碟機的「數位版」，但目前官方僅表示將於今年稍晚問世，並未透露售價與具體發布日期，即便如此，依舊引發了市場熱議。

先探／GaN快充即將取而代之？

先探／GaN快充即將取而代之？

先探／資金開趴　台股嗨翻天

先探／資金開趴　台股嗨翻天

先探／特斯拉的汽車革命

先探／特斯拉的汽車革命

先探／全球車市谷底翻揚向上

先探／全球車市谷底翻揚向上

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

快訊／吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒點頭答應求婚

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面