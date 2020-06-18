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密西根州一餐廳讓「鬼魂」坐檯　確保社交距離

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▲餐廳老闆庫特拉羅忽發奇想，選擇用「鬼魂」來填補空出的座位。(圖／翻攝自Trattoria Da Luigi餐廳官網)

▲▼餐廳老闆庫特拉羅忽發奇想，選擇用「鬼魂」來填補空出的座位。(圖／翻攝自Trattoria Da Luigi餐廳臉書)

國際中心／綜合報導

美國「福斯新聞網」周二(16日)報導，儘管美國各地的餐館陸續開新啟業，但許多餐館仍需確保客人之間保持安全距離，店家莫不絞盡腦汁來解決這個問題。密西根州一家餐館老闆忽發奇想，想到用「鬼魂」來填補空出的座位。

據報導，這家名叫Trattoria Da Luigi的餐廳位於密西根州皇家橡樹市(Royal Oak)。它的做法是把畫上鬼臉的桌布披在椅子上，既可以確保客人保持社交距離，又不會讓餐廳顯得到處都是空位。

餐廳老闆庫特拉羅(Luigi Cutraro)將此一創意歸功於他的妻子。雖然餐廳也可以選擇搬走一些桌子來保持客人之間的社交距離，但庫特拉羅並不喜歡這種做法。他說：「當你移走一張桌子，就好像有人進了你家，發現裡面只有兩把椅子，而不是一個完整的客廳。」

他進一步解釋說，在疫情封鎖期間讓餐廳停業，是他這輩子迄今最艱難的3個月。儘管這些「鬼魂」不會永遠待在餐廳裡，但有些會保留下來，以提醒他們一家，在新冠疫情大流行最糟糕的時刻，他們是如度過難關的。他說：「你知道電影裡人們在沙漠中看到綠洲和水的感覺嗎？那就是我的感受。」

庫特拉羅的兒子魯卡(Luca)表示，「與鬼魂共餐」這個創意非常受客人歡迎。他說：「在經歷了3個月的痛苦之後，這些鬼魂絕對可以讓客人臉上露出笑容。」 據他說，這個靈感來自疫情封鎖期間的一次市中心之旅，當時庫特拉羅一家發現整座城市看起來彷如一座鬼城。

▲餐廳老闆庫特拉羅忽發奇想，選擇用「鬼魂」來填補空出的座位。(圖／翻攝自Trattoria Da Luigi餐廳官網)

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