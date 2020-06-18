先探／特斯拉的汽車革命

「贏者全拿」這句話或許可以來形容特斯拉在電動車領域的強勢地位，儘管傳統車廠也積極跨入，但特斯拉憑藉卓越的電池效能技術與智能駕駛系統，獨領風騷，同時也成功建立品牌形象。過去一年來，特斯拉股價一度跌到一七六美元，隨著上海廠量產進度順利，如今更突破一千美元，總市值超越了豐田汽車，躍升為全球市值最高的車企，震撼百年汽車工業。相信特斯拉所引發的效應，不僅止於相關供應鏈受惠，未來在布局汽車電子與零組件相關個股上，必須與電動車緊密連結，才有機會脫穎而出。

文／馮欣仁

有「鋼鐵人」之稱的特斯拉執行長伊隆．馬斯克，向來總是有驚人的言行，一舉一動往往是市場討論的話題。不過，一家年銷量不到五○萬輛的車廠，日前股價突破一千美元、總市值竟然超越全球銷量達千萬輛且最會賺錢的豐田汽車，問鼎全球市值最高的汽車廠，震撼業界。或許有些人認為特斯拉並不是一家單純的汽車廠，而是一家科技創新的廠商，更完全顛覆了百年汽車工業！

成立至今僅有短短十七年，期間歷經管理階層頻頻離職、量產不順與營運虧損累累等諸多問題，但特斯拉卻成功奠定了在電動車之王者地位。從第一款Roadster車款，到Model S與Model X中高階車款，如今推出的平價車款Model 3更成功席捲車壇，龐大的訂單量，已讓不少傳統車廠不寒而慄。或許馬斯克的終極目標是要打造特斯拉成為電動車界的豐田汽車，讓人人都買得起。

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電池技術獨霸一方

特斯拉效應也引發相關供應鏈股價走揚，國內廠商如減速箱齒輪和大、電池連接線束貿聯ＫＹ、電池材料康普與美琪瑪、導線架順德、繼電器基座和勤、車燈聯嘉、關鍵零件智伸科等可望受惠；此外，隨著特斯拉上海工廠產能利用率、零部件國產化率的提升，有利於中國相關供應鏈如鋰電池寧德時代、保險桿和車門踏板模塑科技、變速箱箱體旭升股份、鋁合金底盤件拓普集團、連接器長盈精密等廠商營運表現。

特斯拉目前主力銷售車款為Model 3，其次為Model S與Model X，接下來，Mode Y與半掛式電動卡車Tesla Semi將陸續量產，預估今年特斯拉美國與中國廠總產能將可望達到五○萬輛規模。同時，特斯拉也前往德國柏林設廠，預計明年上半年正式量產。特斯拉之所以在電動車領域領先群雄，主要競爭優勢在於電池技術、智能駕駛與自動駕駛之軟硬體實力，這二大關鍵因素幫特斯拉築起強大的護城河。儘管面對福斯、賓士、奧迪、ＢＭＷ、保時捷等豪華品牌陸續推出電動車，但特斯拉不論是在售價、電池效能或續航力上均略勝同級車一籌，再加上品牌光環加持，促使消費者在選購電動車時，會優先考量特斯拉。今年第一季儘管受新冠肺炎疫情影響，但特斯拉Model 3在加州地區銷量竟然首度超越Honda Civic和Toyota Corolla；顯示出市場消費型態已有所改變，這股電動車趨勢無法抵擋。

對於傳統車廠而言，若不加緊腳步，開發出足以和特斯拉相抗衡的車款，相信特斯拉在全球電動車的市占率將持續攀升。電池技術一直以來是特斯拉保持優勢之關鍵，在二○一八年之前，特斯拉都是採用一八六五○規格之三元電池，而後，為了強化電池能量密度與續航力，與Panasonic共同開發二一七○○規格電池。但，隨著特斯拉逐步與ＬＧ化學、寧德時代新能源簽署合作協議，以及收購Maxwell Technologies和Hibar Systems等新能源公司等舉措，似乎意味著特斯拉有意另起爐灶，為自主生產電池模組搶先布局。（全文未完）

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