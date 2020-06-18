家族企業股權均分假公平　會計師：4大隱憂浮現

▲家族企業的創辦人傳承常常以均分股權以示公平，往往也成為家族紛爭的開端。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

安永聯合會計師事務所今（18）日表示，就一家企業來說，股權是穩定基業的關鍵，不僅代表一家公司的所有權，當擁有的股權愈多，相對地對公司的掌握就愈大，進而鞏固公司經營權，對家族企業來說，又須多考慮家族治理的因素。

許多家族企業創辦人，會以「均分股權」的方式傳承以示公平。但是其實這種方式暗藏不少隱憂，一旦家族成員股權比例未妥善規劃安排，就容易引起家族的紛爭；尤其在亞洲國家，家族企業又是往往所有權與經營權是高度重疊，當家族治理與公司治理相互影響時，企業穩定性就會受到動搖。

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安永會計師事務所舉例，有一位從事家具製造業的廖姓企業家，多年來打拼為家族打下一片江山，他膝下有三位子女，只有小女兒是在集團外任職，年歲已高的廖姓企業家在退休之際，決定經營權交棒給老大，但是將自己的財產均分給三位子女，以示公平；但是日後老大決定集團經營策略時，時常與老二意見相左，小女兒也常常要被迫選邊站，導致企業錯失許多發展的機會，如果再傳到第三代，股權就更加分散、家族意見更加分歧，內耗的情況更加嚴重。

廖姓企業家的故事在台灣屢見不鮮，安永表示，家族企業傳承採取股權均分有四大隱憂。



▲家族企業家族成員間的紛爭，在台灣也屢見不鮮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一，缺乏相對有權力的主事者：以廖姓企業家的故事來看，均分股權的情況之下，企業缺乏相對有權力的經營者，無法透過所有權來鞏固經營權，讓企業內部決策多有歧異，難有共識。

二，家族企業體制外的股東立場不同，缺乏同理心：當家族企業分配盈餘，未在家族企業任職的子孫，也可以獲配盈餘，對於盡心盡力奉獻給家族企業的子孫，可能會覺得不公平；但是另一方面，未在家族企業工作的家族成員，會覺得在家族工作的成員除了可獲配股利外，還可以享有薪資、董事酬勞和公司福利等額外報酬，也會有不平衡的心態。

三，公司法加重經營權增加不穩定因素：根據公司法第173條之1修正通過後，持有公司過半股權三個月以上的股東，可以自行召集股東會、改選董監事，無須經由董事會或主管機關的同意，當家族成員對經營者不滿時，隨時都可能會顛覆經營權的穩定。

四，外部投資人會卻步：外部投資機構選擇標的時，不僅著重企業的商業價值，還有產業前景、技術發展、以及獲利能力，若家族企業內部意見常分歧、無效整合意見，外部投資人會擔心捲入家族企業的紛爭之中，降低投資的意願。

