偷拿空白票蓋章！實踐學生會候選人「作票」挨2申誡　保管選票者也記1申誡

▲實踐大學被爆出有學生進行學生會會長選舉時作票。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

實踐大學上周五舉行學生會會長選舉，但卻爆出，投票當天副會長候選人自行偷拿10多張空白選票蓋章投票。實踐大學主秘胡寶麟稍早證實此事，並表示該生將以違反校規記申誡2次，而保管選票的2位學生也將記申誡1次，至於新任會長、副會長，將待新學期9月再舉辦選舉。

胡寶麟說明，學生會今年選舉只有1組候選人，但依規定，學生投票數須達10%，也就是台北校區有學生7千多人，學生會會長選舉須有700多票同意才能當選，因此副會長候選人認為無法達到當選門檻，因此趁看管選票的學生不注意時，拿走空白選票10多張，並且自行蓋章投票，但他的行為剛好被其他學生發現並錄影。

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對於學生做票，胡寶麟表示，校方感到震驚和遺憾，「這是學校舉辦學生會會長選舉20多年來第一次發生這樣的事情」，校方在第一時間知道後，也已與副會長候選人進行約談，該生坦承犯錯，校方記該生申誡2次，保管空白選票的2名學生則各記申誡1次。

胡寶麟說明，學生會會長候選人當時不在場，副會長候選人同學坦言投票時間快結束，擔心無法得到基本同意票而一時衝動犯下錯誤，這是20幾年來第一次發生做票一事，學務處會加強學生法律觀念的宣導，希望學生記取教訓，不能為了當選不擇手段。

胡寶麟也說，因這次學生會選舉有瑕疵，因此該次選舉取消，目前將繼續由現任會長、副會長代理至新學期，等9月開學後再舉行新任學生會長選舉。

