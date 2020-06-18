美原油價格回跌 主要能源高管卻稱：最壞的情況已過

▲世界領先的能源管理高層稱：最壞的情況已過。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

由於新冠疫情的爆發，市場對需求轉弱的擔憂加劇，導到周三（17日）油價小幅走低。包括布倫特原油及西德州中質原油的報價分別下挫0.85%及1.09%；不過，儘管美國原油產量的急劇下降面臨對燃料需求的擔憂，但包括英國石油 (BP )、西方石油公司( OXY )在內的16家油企高管卻對後市表達樂觀的看法，認為「最壞的情況已經過去。」

17日布蘭特原油的現價是40.54美元／桶，西德州中質原油的則是37.64美元／桶。上周美國原油產量每天減少60萬桶，至1,050萬桶／日，為2018年3月以來最低。其中部分原因是Storm Cristobal關閉了美國近海石油產量的三分之一。週三 (17 日) ，原油期貨價格收低，但脫離盤中低點。美政府公布，上週國內原油供應量小幅上升，但汽油和蒸餾油的庫存下降。

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不過，16位世界領先的能源管理高層於周二晚上召開會議，討論了大型石油在面對新冠肺炎時如何渡過這個歷史上最大的危機。包括英國石油（BP）、西方石油公司( OXY )在內的16家油企高管對後市表達樂觀的看法，認為「最壞的情況已經過去。」

BP行政總裁魯尼（Bernard Looney）表示，「我們不知道未來會怎樣，但我對此充滿樂觀，因為我們專注在我們可以控制的事物並讓我們的業務得以發展。」

參與會議的一位高級官員表示，「大多數高管都同意最壞的情況已經過去了，並且希望下半年有更強大的表現。」



交易者還分析了 OPEC 週三公布的月報。OPEC 在月報上預期，今年下半年全球石油需求預期將下降，但下降速度已較上半年放緩許多。上半年因疫情衝擊，各地施行封鎖關閉策略，全球石油需求因而驟降。

根據OPEC 發布的月報，上半年全球石油需求下降 1190 萬桶／日，今年下半年全球石油需求預計將減少 640 萬桶／日，下降速度已較上半年放緩許多。上半年因疫情衝擊，各地實施封鎖策略，全球石油需求因而下降。



IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「按照上述所有情況，這可能是一份利空的報告，但我認為他們對於需求成長的看法有點過度謹慎。」

原油買家和分析師表示，「預計到6月底，美國頁岩油生產商將恢復大約半百萬桶的原油產量。」但經濟活動尚未完全開放的情況下，需求扔受壓。美國政府說，「按供應的產品計算，過去四周美國的燃油需求與去年同期相比下降了20％。」

