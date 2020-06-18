北極星1B期腦癌臨床獲FDA、TFDA核准　啟動收錄病患

▲北極星藥業執行長吳伯文（右一）。（圖／北極星提供）

記者姚惠茹／台北報導

北極星-KY（6550）今（18）日宣布將在林口長庚醫院啟動1B期腦癌臨床試驗，這次的臨床計畫首先通過美國FDA審查，並再獲TFDA批准，預計收錄26位病患。北極星表示，如果療效好，將可擴大收錄更多病患，並進入二期臨床，屆時將會是個多國多中心的臨床試驗。

北極星表示，第一階段除林口長庚醫院之外，國內還有台大醫院及高雄長庚也參加這次的計劃，若順利進入二期臨床，後續還會有美國或歐洲的醫院加入，而這次臨床試驗總主持人是由有「腦瘤剋星」之稱，一年為3、400顆腦袋動刀的林口長庚醫院副院長魏國珍所擔綱。

請繼續往下閱讀...

北極星指出，魏國珍治療腦瘤的專業享譽國際，連許多國際知名醫學單位都來台向其取經，因此這次特別邀請魏國珍擔任臨床試驗總主持人，同時主導國際多國多中心的臨床試驗，是對台灣醫療水準的肯定，也期望台灣的醫院對新藥的臨床試驗有更大的發展空間。

北極星說明，這次的臨床是針對腦癌中最難治療的多形性神經膠質母細胞瘤(Glioblastoma Multiforme)採取聯合策略，即ADI-PEG20 與TMZ(Temozolomide)聯合用藥且併用放射治療，但由於這種腦癌狀似八爪章魚，手術很難清除乾淨，一般藥物又無法跨越血腦屏障( Blood Brain Barrier)進入腦部，所以極難治療，一般的存活期僅一年左右。

北極星強調，旗下ADI-PEG20有著不同的藥理機制，採用代謝療法降解血液中的精胺酸，藥物不需進入腦部即可阻斷癌細胞的營養來源，再加上放射線治療，以期收到內外夾攻的綜效。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣