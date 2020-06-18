威力彩今晚開獎！　頭獎衝8.5億今年新高　彩迷搶下注買氣增2至3成

▲威力彩今晚頭獎上看8.5億元，若有幸運兒一注獨得，將為今年以來最高單注獎金。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩連續槓龜36期，今（18）日晚上頭獎上看8.5億元，若有幸運兒一注獨得，將為今年以來最高單注獎金。在高額獎金帶動下，買氣也持續攀升，彩券行預估買氣可望提高2至3成，不少民眾更願意花「800元包第二區」拚今年最大獎。

台彩端午加碼活動持續進行中，其中威力彩採取頭獎「機動加碼」的方式，在6月1日至7月30日期間，若威力彩前期累積獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。不過由於威力彩頭獎迄今仍持續槓龜，因此尚未啟動加碼。

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飛來發彩券行表示，在端午加碼活動開跑後，「買氣還不錯」，除了大樂透百萬百組外，威力彩頭獎今晚上看8.5億元，許多菜籃族也都有來試手氣，因此預估買氣可望提高2至3成。

在高額獎金帶動下，飛來發彩券行指出，許多民眾願意花800元將第二區01至08個號碼全包下來，並搭配第一區電腦選號或快選，希望透過包牌的方式，提高中獎機率，也不怕與頭獎擦身而過。

飛來發彩券行也透露，有每天在抓牌的彩迷，認為上次第2區開過4號，不會連莊，因此第二區只包1、2、3、5、6、7、8，但大多人仍以第二區全包為主，並搭配第一區電腦選號或快選，直呼「這樣CP值最高」；至於遇到加碼活動才想試手氣的民眾，則採用電腦選號的機率最高。

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