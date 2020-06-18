永大股東會通過配發股利2.2元　董座許作名：今年整體營運可望優於去年

▲永大股東會通過配發每股現金股利2.2元。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永大（1507）今（18）日召開股東常會，由董事長許作名主持，會中通過108年度財務報告、盈餘分配案，每股配發現金股利2.2元。許作名表示，今年上半年中國大陸市場受到疫情影響，預期出貨量呈現微幅下跌或持平的狀態，但看好下半年有報復性成長，全年整體營運可望優於去年。

永大日前董事會針對盈餘分配案爆發不同意見，最終仍以2.2元提交股東會表決，並在會中以超過93.38%的股東支持，順利通過配發每股現金股利2.2元，配發率接近百分之百，並獲得第一大股東日立的支持。

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許作名表示，盈餘分配對股東來說是高興的事情，但是原本是因為對於疫情有點擔心，所以有獨董想要保留更多的現金，不過現在看來台灣和大陸都有得到控制，所以大部分股東都認為要發放，至於經營滿週年則是強調仍會持續努力。

▲前左起為永大董事長許作名、總經理蔡尚育。（圖／記者姚惠茹攝）

許作名指出，雖然近日北京的疫情應急響應級別調升至二級，但若沒有超過一個月，那影響就不會太大，而且天津廠主要出貨整個華北地區，其中大北京的出貨量僅佔整體中國大陸市場的5%左右，除非超過一個月以上才會對工地造成影響。

許作名說明，今年上半年受到疫情衝擊，對訂單、出貨和保養維修都有影響，但是4月中開始慢慢出貨，5、6月已經恢復正常，甚至出現報復性反彈，像是5月出貨量就達1350台，6月更是預期出貨可望達到1400~1500台，所以預期上半年整體中國大陸市場出貨量呈現微幅下跌或持平的狀態。

許作名補充，中國大陸市場出貨主要是新梯和加裝梯的部分，其中當地從2年前就開始推動老舊小區加裝電梯，並在今年獲得兩會重提補助計畫，預計每年需求量達5~6萬台，而且為延續10年的計畫，可望提升中國大陸加裝梯的出貨量。

展望營運，許作名表示，目前預期中國大陸市場在今年損益兩平，而台灣則會維持穩定成長，所以今年整體營運表現可望優於去年，並從今年上半年的接單量來看，樂觀看好明年整體業績將會大幅成長。

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