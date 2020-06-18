8成6上班族求兼職　營建不動產、製造業員工最想賺外快

▲1111人力銀行公布最新上班族兼職統計。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，隨著後疫情時代來到，就業市場是否也跟著逐漸復甦？1111人力銀行調查發現，高達8成6上班族開始向外尋找兼職機會，營建不動產、製造業最多人想兼職。

根據1111人力銀行調查，其中包括50.5%上班族已有正職但卻想找兼職、26.6%以兼職工作為主，以及9%的上班族同時有正職與兼職。詢問上班族要想兼職的原因，主要有增加收入51.8%、正職收入少/薪水低36.6%、工時彈性/自由20.2%以及學習第二專長20%，此外還有將近1成的上班族是因為被減班/砍工時因而想兼職。

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調查也發現，在想兼職的上班族中，有8成認為職缺變難找了，其中包括有(29.3%)認為職缺非常難找，以及(50.8%)認為兼職工作有點難找，進一步詢問兼職工作難找的原因，主要有職缺變少(59.5%)、競爭者變多(41.9%)、企業遇缺不補(28.1%)。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，進一步從產業來分析從業人員的兼職意願，結果發現營建不動產業從業人員想要兼職的比例最高，其次就是製造業，從最新公布的5月份六都買賣移轉棟數來看，比起去年大幅下滑超過2成，顯示新冠肺炎的疫情讓買方信心低迷，由於第二季是傳統房市旺季，和去年的高基期相比跌幅特別明顯，房市旺季不旺讓從業人員收入驟減，因而動念想利用兼職來增加收入。

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