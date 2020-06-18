2歲小女兒車內悶7小時亡　粗心爸送大女兒上學「忘了她也在」

記者黃翊婷／綜合報導

日本茨城縣筑波市一名40歲的父親17日上午開車送大女兒去上學，卻忘了年僅2歲的小女兒也在車上，導致孩子被「悶」在車子裡面長達7小時，等到下午發現時，孩子已經沒有生命跡象，送醫後確認死亡。警方推測，女童可能是中暑而死，但詳細的死亡原因仍有待進一步解剖確認。

▲父親把2歲的女兒忘在車上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據《茨城新聞》等日媒報導，這名粗心的父親當天上午8時許開車送8歲的大女兒去學校，接著就返回家中工作，完全忘了2歲的小女兒還在汽車後座的兒童安全座椅上，直到同日下午3時20分左右才發現異狀，嚇得趕忙報警。

筑波署警員連同消防人員一同趕往現場，但女童已經沒有生命跡象，緊急送醫治療，最後仍宣告不治。警方表示，父親的說法是，當天早上原本要送小女兒去保育園，才會一起載出門，結果卻忘記了，依據當地氣象台的資料來看，筑波市17日中午的最高氣溫為27.8度，孩子有可能是因為中暑死亡，不過，確切的死因仍有待司法單位解剖之後才能釐清。

據了解，這名父親自5月開始在家工作，一家四口感情和睦，當天早上妻子（42歲）照常出門上班，沒想到卻從此與小女兒天人永隔。日本網友們看完新聞報導，也紛紛留言表示，「雖然爸爸一定也很難過，但這樣的理由實在讓人無法接受」、「媽媽42歲，小女兒才2歲，天啊，好難想像她會有多傷心」。