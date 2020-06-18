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還在狀況外？南韓軍方「未察覺北韓軍異常」...消息人士曝：哨所早就有人啦

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▲▼南韓國防部表示，已做好韓美聯合防禦準備，圖為美軍在京畿道漣川郡的軍備。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國防部表示，已做好韓美聯合防禦準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）在炸毀韓聯辦後旋即提出4大項具體軍事計畫，南韓軍方今（18）日召開記者會表示，目前尚未觀測出北韓軍隊異常的舉動；不過卻有內部消息人士指出，北韓早已派部分軍隊進駐軍事緩衝區的哨所，說法明顯不同調。

南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）18日在國防部召開記者會，針對記者關於北韓軍隊動向的提問表示，軍方正嚴密監控北韓軍隊，「目前未發現任何特殊動向。」

南韓國防部副發言人文弘植（문홍식，音譯）回應，目前在韓美聯合防衛體系上，已做好萬全的準備。

另外，針對北韓領導人金正恩在視察行程所搭乘的高麗航空An-148專機在17日被捕捉到從平壤起飛至新浦，金俊樂表示目前正嚴密關注，不過礙於軍事機密，無法向媒體透露金正恩是否真搭乘該專機。

▲▼消息人士指稱，軍事緩衝區的哨所，開始捕捉到有北韓軍隊進駐。（圖／路透社）

▲消息人士指稱，軍事緩衝區的哨所，開始捕捉到有北韓軍隊進駐。（圖／路透社）

雖南韓軍方表示目前北韓軍隊尚無異常動向，然卻有消息人士18日透露，早在昨（17）日就發現軍事緩衝區原本空無一人的幾處哨所，已開始進駐警戒兵力，兩韓交界戰事一觸即發，不免讓外界擔憂南韓政府、軍方是否仍未上緊發條。

據悉，在北韓人民軍總參謀部提出的4大軍事計畫中，包含在金剛山與開城派駐聯隊級部隊與火力部隊、重啟軍事緩衝區哨所、提升前線地區戰鬥勤務體系、對南韓施放傳單。南韓《韓聯社》分析，雖然北韓軍方曾預告會「盡快實施」計劃，但該計畫在施行前還是得先經過勞動黨中央軍事委員會批准，方能實施。

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