被雙雄欺負？台灣大蔡明忠笑稱：他們說台灣大不是「雄」

▲台灣大董事長蔡明忠。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大今(18)日舉行109年股東會，台灣大董事長蔡明忠被問到是「三雄」當中最晚拿到特許執照的業者，他笑稱，被雙雄欺負，因為他們說台灣大不是「雄」。

針對「電信三雄」還是「電信雙雄」的話題，蔡明忠認為，5G開台在即，現階段大家只是在爭面子，至於「裏子」的部分還是要整個5G技術、設備產品線成熟才能定奪。再者，頻譜也不能只以靠3.5GHz高頻，未來還是要中低高頻一起應用才能做好5G服務。

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話鋒一轉，蔡明忠又再度提到了3G共用平台的話題。他認為，電信業一直都說是一個相當耗能的產業，在38度的高溫下還要再開冷氣去伺候基地台，因此大家應該要思考到底3G還需不需要4條網路。

蔡明忠指出，3G目前沒有數據傳輸功能，僅作為傳統語音通話之用，但是現在大眾對於傳統語音需求又大幅降低，大多都以靠通訊軟體的通話功能在溝通，「這幾天氣溫都高達38度，但是很奇怪大家都沒在討論電費的問題。」

蔡明忠認為，資源其實相當有限，如何發揮效益相當重要，過去都疾呼5G應該要共頻共網，這時候也應該要思考3G是否需要共用平台。他呼籲，3G共用平台這件事刻不容緩，台灣的防疫做得這麼成功，先前一再地提出超前部署的觀念；那麼電信的主管機關，也應該要有超前部署的眼光。

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