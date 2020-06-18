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兩韓聯辦炸毀對比圖曝光！金與正「宣示掌權」不惜代價

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記者王佩翊／編譯

北韓領導人胞妹金與正近來砲火全開，不但以勞動黨第一副部長之姿數度挑釁南韓，甚至於16日炸毀位於開城工業區的南北韓共同聯絡辦公室。不僅如此，她甚至揚言要駐軍金剛山觀光園區、開城工業區以及非武裝地帶，頓時從「金秘書」躍升為「北韓武則天」，從兩韓聯辦被炸毀前後的對比圖也可以看出，金與正為了宣示權力，可謂不惜代價。

▲▼ 兩韓聯辦炸毀後畫面曝光。（圖／達志影像／newscom）

▲南北韓聯辦炸毀後成廢墟。（圖／路透）

▲▼位於北韓邊界城市開城的南北韓聯絡辦事處。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓2018年海砸數百億建設兩韓聯辦。（圖／達志影像／美聯社）

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩2018年4月首次舉辦文金會，雙方關係改善後，共同協議在開城工業區設置兩韓共同聯絡辦事處，然而北韓人員2019年3月曾一度單方面撤離聯辦，使聯辦陷入停擺，直到4月才全員回歸。2020年1月，南北韓雙方有鑑於新冠肺炎疫情，因此共同決定暫時關閉聯辦，直到疫情結束。怎知就在6月5日北韓突然關閉聯辦，並在16日出手炸毀聯辦建築物。

▲▼ 南北韓聯辦對比圖 。（圖／路透）

▲南北韓聯辦炸毀前後對比圖 。（圖／路透）

金與正日前突然以脫北者在兩韓邊界空投反朝文宣為由，要求南韓給個交代，更數度以個人之名威脅恐嚇，作風強硬大膽，似乎是急著向全世界宣告自己早已「手握大權」，積極擺脫過去在哥哥身旁跟前跟後的形象，將自己塑造成握有軍權的高層級幹部。

韓媒分析，金正恩2010年尚未接班前，就曾掛名為北韓魚雷擊沉天安艦的指導人，因此金與正炸兩韓聯辦一舉也被解讀為是’在為接班之路鋪路。

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