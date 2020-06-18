南韓官員過太爽？「3天前就得知」金與正狠炸韓聯辦...青瓦台：根本不知情

▲南韓統一部長金鍊鐵17日宣布請辭，為惡化的兩韓關係負責。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南北韓關係急遽惡化，倒退至2018年以前的對峙局面，對此南韓統一部長金鍊鐵（김연철）17日下午公開請辭，為情勢惡化負責；不過韓媒透露，南韓政府早在韓聯辦被炸毀的3天以前，就已收到來自北韓（朝鮮）的通知，且可觀測到運輸炸藥的車輛進出開城，並在韓聯辦建築物上動手腳，甚至前線的北韓士兵罕見地在配槍裝上刺刀，再再顯示出南韓政府安逸、無作為的散漫態度。

《韓國日報》引述南韓政府內部消息人士的說法，表示北韓勞動黨第一副部長金與正13日向南韓預告炸毀韓聯辦後，隨即將同份聲明轉述給南韓政府，甚至有一說是直接轉達給青瓦台，等於總統文在寅早在事發3天前就已知情。由於北韓9日就已主動切斷官方間的聯繫管道，推測消息很有可能是北韓勞動黨統一戰線部透過熱線，傳達給南韓國家情報院。

▲南韓媒體透露，軍方早透過熱像儀捕捉到北韓開城內部的異常舉動。（圖／路透社）

該媒體指出，早在事發3天前，就有不少異常徵兆。金與正預告炸毀韓聯辦的同一天晚上，開城工業區內的韓聯辦周圍便出現運送炸藥的車輛，建築物也炸出因焊接作業出現的火花，由於南韓軍方設置軍規熱像儀，為的就是24小時監測開城的一舉一動，整個南韓政府、軍方不可能不知情。

對於部份媒體的指控，青瓦台今（18）日透過國民溝通首席祕書官尹道漢（윤도한）澄清，事前根本沒收到北韓通知，其他政府部門也未與北韓取得聯繫。

《韓國日報》分析，文在寅政府早在金與正13日預告炸毀韓聯辦後，就慌張到失去理智應對，14日透過統一部與國防部表示「認為事態嚴重」，15日卻對北韓表示將派國家安保室長鄭義溶、國家情報院長徐薰為赴平壤特使，有可能是此舉更加觸怒北韓當局。

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