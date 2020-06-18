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投資債買盤浮現　法人預估下半年資金回補動能可期

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲法人預估投資級債買盤動能升溫。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

6月FOMC會議維持鴿派基調，主席Powell對就業市場復甦保持謹慎態度。未來數月，Fed將至少維持現有步調持續購債，預期政策利率維持0-0.25%至2022年。保德信投信預估，今年第二季經濟將進一步衰退，低利率政策將延續，且目前投資級債買盤動能升溫，估值相對便宜，預期下半年仍有所表現。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅表示，市場最關心的降評及Fallen Angels(墮落天使)動態方面，自三月美投資級債大量降評後，近2個月降評速度略見放緩，且Fallen Angels規模增速也放慢，四至五月以投資級債主要係以內部降評為主。

毛宗毅進一步表示，觀察Fed自5月開始購買企業債，5/12-5/13整體購入規模約13億美元ETF，其中逾7成資金流入投資級債ETF。截至五月底，透過SMCCF購入ETF規模近30億美元，目前購債比重約佔美國整體企業債ETF流通餘額的2%。

此外，今年以來投資級債發行逾1兆美元，但5月新發行債券首見回落，預估BBB級企業債將能順利發債，觀察目前持續超額認購顯見市場買盤有撐，預期可將近期企業債市供給面順利消化，整體投資級債企業債市供需面良好。

從資金面而言，市場資金已連續數周流入投資級債，意味次級市場需求也持續升溫，觀察近一周投資級債出現史上最大淨流入，但相較於高收益債，投資級債券今年以來仍面臨較大淨流出，因此毛宗毅預期下半年資金回補動能更值得期待。

由於第二季經濟成長仍不樂觀，低利率環境將持續，搭配財政政策扶植經濟，儘管風險趨好迅速升溫，但市場仍存在諸多風險，預期市場仍有穩健收益標的配置需求。另，投資級債資金動能升溫，市場資金出現回流，Fed購債承諾持續，有助提振市場信心與資金回籠。

毛宗毅認為，投資級債體質將逐漸好轉，加上BBB級債評價面上相對較為便宜，後續利差仍有收窄空間，建議投資人可持續加碼布局投資級債，掌握優質收益來源。

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