開發資本傳將賣World Gym股權　估120億元進帳

▲市場傳出，開發金旗下的開發資本考慮出售World Gym股權（圖／記者張菱育攝）

記者吳靜君／台北報導

彭博報導，據知情人士透露，開發金旗下的開發資本正在考慮評估出售其在台灣健身連鎖店World Gym的股權，將使開發資本進帳4億美元（換算新台幣119億元）。

該知情人士表示，開發資本正在與顧問公司準備合作處分股權事宜，這將使該公司的企業價值超過10億美元（新台幣298億元）。對此，中華開發資本表示，針對旗下所投資企業的相關投資、交易等決策，並不做個案評論。