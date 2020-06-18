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談5G資費「天花板」　台灣大蔡明忠：晚上都睡不著覺

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▲▼台灣大股東會,台灣大董事長蔡明忠。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣大董事長蔡明忠。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大今(18)日舉行109年股東會，台灣大董事長蔡明忠在會後受訪時被問到怎麼看主管機關現在針對5G吃到飽資費訂出1,399元的做法；蔡明忠表示，5G頻譜標金這麼高，4G的投資電信業者們也都沒有完全回收，再加上未來要投入的資源，「想了晚上都睡不著覺」。

5G並不是只要標得頻譜就不用再付出其他成本，蔡明忠指出，未來還要投入多少資源在其中目前還未能確定，光是這些事情「想了晚上都睡不著覺」；再者，台灣大總是要為了未來股東跟消費者權益都要取得平衡。

請繼續往下閱讀...

「如果可以，最希望5G吃到飽資費能夠訂在3,399元。」蔡明忠笑著說，現在1,399元似乎已經成為資費天花板了，電信業者不願意再看到過去資費混亂的狀況，但是台灣大並不是電信市場的領導者，也因此他也呼籲，領導者應該要能夠對於市場秩序的維持，這才能帶動整個5G市場應用的發展。

至於5G吃到飽資費應該訂在多少才是真正合理？蔡明忠表示，未來還要投入多少資源在5G當中目前也還不知道，所以也無法說出什麼樣的資費才是真正的合理。

只不過，「1,399資費」比現在南韓的吃到飽費率還要低一些，南韓5G吃到飽資費少說都有台幣2,000元以上的水準。蔡明忠指出，台灣4G資費本來就是全世界最便宜，5G還要再來做最低資費領頭羊嗎？

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